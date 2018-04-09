Плюсы и минусы служебного романа

«Как-то на совещании у меня вылетело стекло из очков, и Дима-сисадмин, невозмутимо достав из кармана набор миниатюрных отверток, тут же все отремонтировал. Потом он переустановил мне программу. Позже починил домашний ноутбук. Рассказывал, как работает локальная сеть и какие забавные запросы поступают от юзеров. «Заманивает, хитрец» — тогда еще подумала я, но было уже поздно. Я уже не могла без его заботы и влюбилась как девчонка. До этого все сисадмины мне казались людьми с другой планеты. Мне сейчас все говорят, что служебный роман — это риск. Как же быть?» Алена, 25 лет.

Ну а что? Интересная тема. Давайте узнаем, к чему же ведут «должностные привязанности»? Стоит или нет заводить служебные романы? А если чувства уже вспыхнули, как лучше обезопасить себя и любимого?

Минусы служебных романов

Эмоции, смешанные с работой, — бомба замедленного действия

Преподаватель оксфордской бизнес-школы Мартин Чилкотт говорит: «Если хотите преуспеть в делах, в вашем офисе должны быть только те, кого личная жизнь интересует в последнюю очередь». Иными словами, влюбившись всвоего коллегу, мы вряд ли сможем обуздать свои эмоции. А если и обуздаем, то нас тут же одолеют навязчивые мысли типа: «А где же он сейчас?», «Почему с утра не улыбнулся?», «Я точно сегодня хорошо выгляжу?», «Где моя помада? Да не эта, а другая. Сейчас увидит меня ненакрашенной!»… Эмоции и навязчивые мысли будут отнимать у вас львиную долю сил и внимания, да так, что на работу их уже не хватит. В результате вы рискуете сорвать сроки, упустить из потока рабочей информации что-то важное. Также есть риск, что в офисе вы станете реагировать на слова и замечания своего избранника субъективно, то есть под влиянием эмоций и чувств.

Что делать?

Разделять работу и личную жизнь. Договоритесь, что все предложения, жалобы по качеству работы касаются только работы. Это не обсуждение вашей личности, не стремление унизить или обидеть. Есть недочетыв работе, их надо исправлять, а не обижаться. Если вы живете вместе, договоритесь оставлять все рабочие сценарии в офисе. А чтобы приучить себя к этому, откажитесь обсуждать дела в свободное время. И да, старайтесь не ссориться по утрам, так как велика вероятность испортить друг другу рабочее настроение на весь день.

Отношения «под лупой»

Вам не хватает всеобщего внимания? Тогда влюбитесь в коллегу. Известно, что в офисной жизни все конфликты, интриги и повышенное внимание являются следствием длительного нахождения людей в замкнутом пространстве. Некуда людям свою энергию девать, вот и рикошетит она на других. Поэтому, если вы заведете офисную интригу, ждите зрителей. Шпионских взглядов из-за мониторов, навостренных ушей, беглого просматривания содержимого вашего стола, пока вас нет на месте, а также штурма локальной папки вашего отдела/службы и социальных страничек в интернете на предмет интересных фоток и записей.

Что делать?

Соблюдать конфиденциальность. Не хвастаться своей личной жизнью, особенно в начале отношений. Ни в рабочее время, ни за обедом, ни в соцсетях. И желательно не интересоваться мнением других коллег насчет вашего выбора. Даже если коллеги — ваши лучшие подруги. Также не стоит прилюдно проявлять излишних эмоций, нежностей, дарить подарки друг другу. На свидания лучше приглашать письменно или без свидетелей. Обязательно выключайте почту, когда выходите, не оставляйте на столе компрометирующих вещей (общих фотографий, подарков и т. п.). На прямые вопросы коллег о вашей жизни отвечайте спокойно и уверенно: «Это — личный вопрос».

Боль при расставании

Если вдруг ваши отношения потерпят фиаско, видеть каждый день человека, с которым вам когда-то было хорошо, будет невыносимо.

Что делать?

Можно перейти в другой отдел, филиал или сменить работу кардинально. Или вовсе не заводить служебных романов, если вы не ручаетесь за свою чувствительность.

Плюсы служебного романа

Партнер в деле

Если предмет вашей потенциальной привязанности работает с вами в одной организации, не кидайтесь в омут с головой, а понаблюдайте. Как он ведет себя, как разговаривает с другими, не сквернословит ли, умеет ли убеждать оппонента, как общается с начальством, как работает (с вдохновением или нет), ответственен ли, как ведет себя в стрессе и ситуации цейтнота?Вся эта информация поможет вам, если вы планируете долговременные серьезные отношения.

Всегда рядом

Пункт для особо тревожных и ревнивых людей. Ваш воздыхатель будет в основном находиться рядом с вами или вам почти всегда будет известно его местонахождение. Также он не станет прикрываться работой, срочным совещанием или командировкой, если захочет «отдохнуть» от вас. Вы всегда сможете узнать правду. Также вы будете знать всех его коллег.

Дополнительная помощь

Например, благодаря Дмитрию Алена досконально разобралась в 1С, изучила Photoshop, научилась печатать большие стенды. Также теперь она знает практически все о фишинг-атаках иникогда не вставит в принтер бумагу со скрепками, потому что знает, как тяжело их оттуда вытаскивать.

Помощь в личной жизни

Если у человека проблемы в личной жизни, а служебный роман только разгорается, знаки внимания придадут уверенности в своей привлекательности и поднимут самооценку. Также известно много случаев, когда начинающийся служебный роман помогал восстановить старые разваливающиеся отношения.

Начинать или нет служебный роман — решать вам. Если вы считаете, что он/она — ваша судьба, не упускайте свой шанс. И не забывайте о мерах предосторожности. И тогда все будет хорошо.

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