Что такое прокрастинация и как с ней жить

Нечасто встречающееся слово «прокрастинация» на самом деле очень распространено в своем проявлении. Оно означает отсрочку в принятии важных решений и тотальное отлынивание от обязательств. Вроде бы все понятно и просто, но в чем подвох? В самом процессе. Эти бедные прокрастинаторы совершенно не понимают, как завязать с любимым делом, то есть перестать прокрастинировать.

Помните ситуации времен университета: нужно сделать какую-то определенную работу. Сначала вы начинаете ее делать за ночь до сдачи, потом понимаете, что можно и ночью, а при желании — и ранним утром. Вместе с «редбулом» и шоколадкой в обнимку.

Так же и сегодня. Мы понимаем, как важно выполнить определенное задание. Но, прежде чем приступить, проверяем фейсбук, новинки на asos, мессенджеры, идем за чаем, снова проверяем фейсбук — так и проходит время сквозь наши печатающие не то, что нужно, пальцы. Сознание прокрастинатора похоже на детское. Непрокрастинатор знает, в чем заключается смысл его действий, потому что он мыслит рационально и думает долгосрочно. Он не ребенок. «Ребенок» же жаждет исключительного удовольствия, будь то просмотр ролика на ютьюбе или чтение статьи о приезде в Москву Летиции Касты . То есть «ребенок» думает о настоящем, его не интересует прошлое или будущее. Зачем бежать, если можно остановиться? Зачем учить иностранный язык, это же невесело? Зачем работать за компьютером, когда есть интернет? Но беда в том, что «взрослый», который, конечно же, есть внутри каждого прокрастинатора, начинает в эти моменты наряду с погоней за удовольствиями хандрить и мучиться. Он же понимает, чем дело кончится. Он, может, и рад просматривать фотографии симпатичного коллеги с пятого этажа, но чувство вины не дает листать вправо с истинным удовольствием.

Помимо взрослого, в каждом прокрастинаторе сидит настоящий паникер. Он появляется в sos-ситуациях и реально спасает положение. Иначе как объяснить, что человек две недели не может приступить к диплому, а потом раз — и обретает возможность не спать ночью, бороться с изнеможением, да и еще написать несколько десятков связанных предложений. Или девушка, мечтающая о формах Кайлы Итсинес, идет в зал только тогда, когда уже практически сходит с ума из-за своего лишнего и неуклонно набирающегося веса.

Удивительно, но среди прокрастинаторов много счастливчиков — они строят карьеру и добиваются успеха. Но однозначно так жить сложно и неприятно. Во-первых, потому что слишком много драгоценного времени тратится на «развлечения». Во-вторых, рано или поздно прокрастинатор чувствует к себе отвращение, потому что осознает, как часто он сдается. Ну и в-третьих, жизнь прокрастинатора не бывает предельно яркой и полной, потому что список дел, которые он в принципе делает, ограничен и скуден.

А происходит то, что каждый раз перед выполнением чего бы то ни было прокрастинатор чувствует неуверенность и предпочитает плыть по течению, отдавшись проверенному способу ничегонеделания или самоустранения. Еще он любит составлять планы — абстрактные и туманные, потому что планировать куда легче, чем выполнять. Подумать о новой профессии, начать побольше читать, выдать идею для книги — вот они, идеально звучащие планы, к выполнению которых прокрастинатор даже не думает приступать.

Есть ли выход?

Да! Освоить планирование конкретное, оно же эффективное. Где прописаны не абстрактные мысли, а, например, конкретные курсы, даты, дополнительные условия. «Строить дом» можно десятилетиями, пока не распланируешь себе количество кирпичей и место, где он будет стоять. Прокрастинаторы могут также долго мечтать об идеальном теле, но все, что им нужно, начать заниматься по тридцать минут в день, чтобы хоть немного добраться до воображаемой картинки. Дальше важно удержать ритм занятий, пройдя переломный момент. Ведь внутренний ребенок будет обязательно напоминать о том, что можно все бросить и пойти «играть», то есть ничего не делать. После переломного момента обычно приходит удовольствие — и от первых результатов, и от того, что конечная цель уже досягаема.

Но даже если вы заметно преуспеваете в своих делах, не забывайте про настойчивость — крайне важную составляющую успеха. Время от времени вы будете ощущать борьбу с собой, потому что будет элементарно непривычно делать что-то изо дня в день. Но без борьбы победить привычку не удастся. Не требуйте от себя сразу многого: вы стремитесь не к идеальности, а просто хотите жить лучше и полноценнее. К тому же победить прокрастинацию — все равно что получить контроль над собственной жизнью. Это важный момент, от которого зависит ваше личное удовлетворение, качество отношений, карьера. Отслеживайте, в какие моменты появляется внутренний ребенок и мешает вам работать. Не доводите ситуацию до появления внутреннего паникера. Лучше договоритесь с ребенком. Объясните ему, что главный здесь — вы и только вы отвечаете за свою жизнь от начала до конца. И вам решать, сколько времени следует отвести на игру и когда это лучше сделать.

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