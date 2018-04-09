Paulig и ROOM485 успешно завершили преролл-кампанию о путешествиях

В париж — с красной помадой, в Нью-Йорк — с GoPro. Paulig рассказал о путешествиях в мировые кофейные столицы и превысил плановые показатели охвата аудитории.

Пользователи Instagram фактически воспитаны трэвел-блогерами, и сегодня основная статья расходов большинства современных людей — это вложения в собственные впечатления, в том числе — в путешествия.

Поддерживая этот тренд, кофейный бренд Paulig и креативная digital-студией ROOM485 (входит в группу RCG) разработали новую рекламную кампанию — «Города вдохновляют, Paulig создаёт».

В новую линейку натурального кофе Paulig входят три продукта: Paulig Café Paris, Paulig Café Havana и Paulig Café New York. Эти города являются мировыми столицами кофе, в каждой из них — своя степень обжарки зёрен и свой способ приготовления этого напитка.

Для продвижения новой линейки Paulig в digital были созданы три видеоролика в стиле Instagram-съемок, каждый из которых призван отразить дух Парижа, Гаваны и Нью-Йорка.

«Перед нами стояла сложная задача — через создание ассоциаций с каждым из городов, отправить наших потребителей в небольшое путешествие за своим любимым вкусом кофе Paulig, не выходя из дома. Судя по вовлеченности аудитории, мы отлично справились с поставленной задачей!», — поясняет Екатерина Фонова, Senior Brand Manager Paulig.

Кампания проводилась в течение четырёх недель и завершилась 1 апреля. За это время более 5,5 млн человек посмотрели ролики, что превысило плановые показатели в полтора раза, при этом показатель привлекательности ролика (VTR) превысил план почти в два раза и составил 41%.

«Это новый взгляд на рекламу кофе. Ролик говорит с потребителем на языке времени: красиво, метко и инстаграмабл! Каждый из них улыбается, пахнет весной, кофе и путешествиями!», — рассказывает Елена Калинина , Managing Creative Director ROOM485:

Состав творческой группы:

Paulig (клиент)

Александр Копытов , Marketing Director Екатерина Фонова, Senior Brand Manager Мария Агапова, Junior Brand Manager

ROOM485 (входит в группу RCG) (агентство)