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Кондитеры объяснили, почему горит шоколад
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Кондитеры объяснили, почему горит шоколад 

BFM.RU 1 час назад
Всероссийский НИИ кондитерской промышленности и Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) объяснили, почему горит шоколад. Они прокомментировали многочисленные сюжеты о горении этой сладости, появившиеся в последние дни в интернете и различных СМИ. При этом некоторые публикации сопровождались выводами о том, что если шоколад горит, то это говорит о его низком качестве, напоминает «Интерфакс».
Как говорится в совместном заявлении НИИ и ассоциации, для шоколада, в состав которого обязательно входят натуральные какао-продукты (какао-масло, какао тертое и какао-порошок), горение является абсолютно нормальной и закономерной физической реакцией при воздействии высоких температур и открытого пламени.
«К появлению пламени на шоколаде приводит нагревание выше температуры плавления масла какао, в котором затем горят частички натуральных какао-продуктов — какао тертое и какао-порошок, — поясняется в заявлении. — Также хотелось бы отметить, что реакция горения или негорения не является индикатором качества продукции. Качество шоколадной продукции определяется производителями по целому ряду критериев на регулярной основе в лабораторных условиях».
Кондитеры подчеркнули, что шоколад на территории РФ производится строго в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Более того, базовые требования, которые предъявляются к произведенному в РФ шоколаду, идентичны мировым требованиям.
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