6 качественных брендов контактных линз

Мягкие и комфортные силикон-гидрогелевые контактные линзы появились всего лишь около 10 лет назад. До этого их изготавливали из полимера, изобретенного Отто Вихтерле, а еще раньше — из жесткого органического стекла. Сегодня каждый производитель разрабатывает свои технологии, совершенствуя форму линзы, ее способность пропускать кислород и удерживать влагу. Специально для тебя мы составили свою подборку лучших брендов контактных линз.

1. Clearlab

Британская компания Clearlab существует на рынке около 16 лет и за это время успела представить несколько инноваций. Бренд первым выпустил однодневные линзы асферического дизайна — Clear1-day. За ними не нужно ухаживать, они гипоаллергенные, поэтому хорошо подходят людям с высокой чувствительностью и тем, кто часто бывает в путешествиях. Линзы Clearlab производят из биосовместимых материалов, это помогает избежать ощущение сухости, раздражения и зуда. Еще одна особенность бренда — «умный дизайн», который позволяет улучшить визуальное восприятие и посадку линзы на глазу. Так, благодаря технологии Truform™, линзы обладают очень тонкой геометрией, поэтому их удобно носить. Заказать линзы

2. Soleko

Итальянский бренд Soleko производит контактные линзы, глазные капли, но среди российских пользователей особенно популярны средства для ухода за контактной продукцией DeniQ. В состав раствора входит гидроксиэтилцеллюлоза или гиалуроновая кислота, которые помогают удерживать влагу. Покупателей привлекает не только качество продукта — в комплекте со средством для ухода DeniQ идет контейнер для линз в подарок. Помни, что правильно подобранный раствор повышает безопасность ношения линз. Учитывай, для каких линз ты будешь использовать средства для ухода: мягких или жестких, цветных или прозрачных. Заказать раствор для линз

3. Carl Zeiss

Carl Zeiss — старейший немецкий бренд, позиционирующий свои продукты как оптику мирового уровня. Компания одна из первых разработала и внедрила в производство силикон-гидрогель — сегодня это основной материал для изготовления мягких контактных линз. Он позволяет насыщать линзы кислородом не через влагу, как в гидрогелевых линзах, а через силикон. Благодаря этому линзы можно носить непрерывно, без угрозы гипоксии роговицы глаза. Также Carl Zeiss создала гидрогель Vitafilcon A, устойчивый к любым вредоносным отложениям. На российском рынке контактные линзы Carl Zeiss появились в 2010 году. В ассортименте однодневные, ежемесячные линзы, много цветных изделий и средства по уходу за ними. Заказать линзы

4. Cooper Vision

Основу продукции Cooper Vision составляют четыре «семейства» линз, у каждого из них свои уникальные особенности. Серия Avaira — линзы, изготовленные по эксклюзивной технологии Aquaform Comfort Sciencе. Они хорошо удерживают влагу внутри линзы без дополнительных увлажняющих компонентов. Линзы Biofinity идеально подойдут новичкам и людям с высокой чувствительностью. Они тонкие, эластичные, хорошо пропускают кислород и отлично взаимодействуют с тканями глаза благодаря увлажняющим компонентам. В линейке Biomedics есть торические, асферические и сферические линзы из биосовместимых материалов. У них богатая цветовая палитра и разные сроки ношения. В серию линз Proclear входят универсальные продукты, подходящие для любых видов коррекции зрения. Благодаря технологии PC Technology линзы дольше удерживают влагу. Заказать линзы

5. OKVision

Компания OKVision не только совершенствует свои технологии, но и изобретает новые продукты. Отдельно стоит выделить две разработки: биосовместимые линзы PRIMA BIO с асферическим дизайном. Они сделаны из материала Хайоксифилкон А, состоящего из двух типов гидрогеля. Он обладает 3D-системой увлажнения и защитным фильтром от ультрафиолета. Такие линзы хорошо держат влагу и пропускают кислород. Еще один интересный продукт — цветные линзы OKVision FUSION. При их создании специалисты компании слоями наносили на поверхность натуральные красители. Эти линзы могут перекрыть цвет даже очень темных глаз. Благодаря сверхтонкой структуре линз роговица глаза «дышит». Заказать линзы

6. Dreamcon Ltd Dreamcon Ltd — корейский бренд, а значит, речь пойдет о модном и обязательно креативном продукте. Компания специализируется на цветных и карнавальных линзах Dreamcon Ltd. В ассортименте как шокирующие расцветки — белый, ярко-оранжевый или угольно-черный, так и более естественные оттенки, способные подчеркнуть природный цвет глаз. Цветные линзы с трехтоновой окраской без ярко-выраженного ободка выглядят гармонично и красиво. Эти линзы без диоптрий, поэтому не подходят для корректировки зрения и выполняют лишь декоративную функцию. Они подойдут для любого цвета глаз, поэтому не бойся брать, к примеру, синие линзы на карие глаза — они полностью перекроют натуральный оттенок.