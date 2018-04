Весь в отца! Сына Шона Пенна арестовали, но уже выпустили

Хоппер Пенн (24), младший из двух детей Шона Пенна (57) от Робин Райт (52), вышел на свободу. Его освободили под залог в 25 тысяч долларов.

Напомним, на днях Хоппер Пенн и его девушка, актриса Ума Фон Витткамп (26), были арестованы в штате Небраска. Машина, в которой ехала пара, привлекла внимание полиции тем, что Хоппер несколько раз проигнорировал требование совершить остановку и нарушил правила дорожного движения. Когда машину все-таки остановили, полицейским показалось, что Пенн и его подруга вели себя подозрительно. Полиция решила устроить обыск, во время которого в машине были обнаружены наркотики: марихуана, галлюциногенные грибы и сильнодействующие таблетки. К счастью для Хоппера и Умы, количество запрещенных веществ было незначительным, так что хотя бы обвинение в распространении им не грозит.

Прежде Хоппера уже задерживали. Будучи подростком, он злоупотреблял «допингами», после чего ему пришлось пройти лечение в клинике — по требованию отца Шона Пенна.

«Он спросил у меня тогда: ты хочешь закончить свою жизнь на скамейке на какой-нибудь автобусной остановке? Если нет, отправляйся в клинику!», — вспоминал Хоппер слова отца. Но сейчас, после длительного периода трезвости, сын актера снова «сорвался».

Кстати, новость об аресте сына стала для Шона серьезным ударом. И теперь Пенн требует, чтобы Хоппер снова лег в клинику. Шон пообещал подобрать для него лечебное учреждение с самым строгим режимом.

Стоит отметить, что у самого Шона в прошлом было немало проблем с наркотиками, алкоголем и пристойным поведением он не отличался: по громкому скандалу как минимум раз в год, по несколько измен на каждые отношения. Шон неоднократно дрался не только с репортерами, но и со слишком настойчивыми поклонниками своих женщин. Даже спокойный нрав Робин Райт и дети не исправили актера, которому всего было мало. Но времена меняются, 17 августа Шон Пенн отметил 57 день рождения. Сейчас в его жизни все неплохо. Пенн общается со своими детьми, помирился с Мадонной (59) (первая жена актера), занимается благотворительностью, выпустил собственную книгу Bob Honey Who Just Do Stuff («Боб Хани, который просто делает всякое») и пытается наладить личную жизнь. Правда, говорят, Шон никак не может бросить курить.

