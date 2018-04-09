Глафиру Тарханову не пустили в самолет на восьмом месяце беременности

@glafiratarhanovaГлафиру Тарханову не пустили в самолет на восьмом месяце беременностиГлафира Тарханова (34) воспитывает четверых детей. В преддверии лета она поделилась с поклонниками историей, которая произошла с ней в прошлом году. Тарханова, находясь на восьмом месяце беременности, отправилась с семьей в отпуск в Грецию. Воспоминания об отдыхе были бы исключительно восторженные, если бы не одно но. Возвращаться домой актрисе пришлось одной с несколькими пересадками. Молодую маму не пустили на борт, объяснив это тем, что так будет лучше для нее самой:

Впереди лето, хочу рассказать о своем опыте вылета из Греции, пусть никто не окажется в подобной ситуации

Если у будущей мамы НЕТ справки от врача, о том что ей можно лететь (тур агентства не в курсе, наши врачи тоже сами не предложат; лучше ее сделать заранее и для верности на греческом) полетит ли дама в положении без справки, решает ПИЛОТ самолета, в моем случае, он решил 3 детей с бабушкой и моей сестрой отправить, а меня оставить, дабы не подвергать риску чрезвычайной ситуации пассажиров….

Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) 8 Апр 2018 в 9:04 PDT В итоге мама актрисы с внуками улетели в Москву, а Глафира отправилась в больницу на прием к гинекологу, который без осмотра выписал ей необходимую справку. Затем Тарханова купила билет на самолет — аж с тремя пересадками и только сутки спустя смогла добраться до дома:

Была поездка в больницу, очередь, гинеколог не спросил как я себя чувствую, ничего не измерил, не проверил, но справку выписал! (как чужой врач может определить, каков будет полет беременной, для меня осталось загадкой) Закон сам по себе как идея может и неплох, но в реальности толку никакого! В результате, вернувшись в аэропорт, оказалась что билетов прямых нет, нашли на следующий день три перелета с 2 пересадками у меня была прекрасная возможность вместо 1 раза, трижды родить в воздухе! Греция, браво!

Актриса настоятельно порекомендовала всем беременным, планирующим отпуск в других странах, заранее обзавестись подобной справкой.

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Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) 9 Мар 2018 в 12:58 PST Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) 21 Июн 2017 в 12:22 PDT