Чему можно поучиться у… «девушки-бэтмена» и королевы скандалов Настасьи Самбуорской

В любой ситуации быть смелой и не бояться высказывать свое мнение

У Настасьи есть мнение по любому вопросу: будь то экономический кризис или новая песня Оли Бузовой. И она не парится по поводу того, что кому-то ее взгляды могут не понравиться. Самбурская не боится обидеть или показаться невежливой, но это работает только в случае с теми, что поступает соответствующе по отношению к ней. Так, например, во время очередных разборок, актриса назвала сотрудников программы «Пусть говорят» «подонками, питающимися горем и личной жизнью». Кстати, многие тогда ее поддержали.

Нельзя заводить отношения с несовершеннолетними

Эту историю не один месяц смаковали СМИ, и продолжают это делать до сих пор. Мы же не станем вдаваться в подробности: что было, то было. Просто скажем, что после этого случая стоит с опаской заводить знакомства в интернете и семь раз проверять, есть ли вашему собеседнику 18. Об этом, кстати, еще те самые «подонки, питающиеся горем и личной жизнью» рассказывали в серии выпусков про одну ветреную девушку из Ульяновска и парня, который по ее вине сел в тюрьму.

Не хотите детей, не заводите. Стакан воды в старости принесет слуга

Всего одна фраза, произнесенная во время съемок программы «Битва экстрасенсов», разделила общество на две части: одни поддержали Самбурскую, отметив, что устали от бесконечных претензий в стиле «часики-то тикают» или «до 30 не родила, потом поздно будет», другие же возненавидели актрису, обвинив ее сразу во всех смертных грехах. Кстати, фраза ушла в народ, так что, в случае чего, теперь вы знаете, что отвечать на вопрос о стакане воды в старости.

Смеяться можно над всем (и над всеми), особенно над собой

На свое 30-летие Настасья лакомилась тортом в форме гроба и с подписью «прощай, молодость», во время расставания «тарабузиков» постила селфи из постели с футболкой Дмитрия Тарасова . В комментариях актрисе часто пишут, что для нее нет ничего святого. Возможно это и так, но смеется она не столько над другими, сколько над собой. А уж то, как реагировать на эту самоиронию, каждый решает самостоятельно.

Твое тело — твое дело

Самбурскую с легкостью можно назвать self-made woman. Она во всех смыслах сделала себя сама: карьера, внешность, личная жизнь — каждую из этих сфер актриса выстраивала, что называется, по кирпичикам. Особое место в ее жизни занимает спорт. В одном из интервью Настасья призналась, что начала ходить в зал, чтобы привести себя в порядок для роли. Теперь она не может представить свою жизнь без регулярных тренировок. Актриса активно сотрудничает с Reebok и с большим энтузиазмом рассказывает о своем увлечении.