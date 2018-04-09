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Кто поджидал Джастина Бибера у машины? Спойлер: не Селена Гомес
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Кто поджидал Джастина Бибера у машины? Спойлер: не Селена Гомес 

Peopletalk 45 минут назад
Фото: Peopletalk
Прекрасным солнечным утром в Калифорнии Джастин Бибер (24) в своих ультра-модных Yeezy Boost 350 и красном спортивном костюме вышел с тренировки по направлению к своему новому «Гелендвагену», где его поджидал сюрприз. И нельзя сказать, что неприятный! Смотри фото тут.
У машины его подкараулила фанатка с подарком. Джастин, правда, смутился, и презент не взял, а просто сел в машину и уехал. Может, певец просто не любит настойчивых? Или переживает, что модель Баскин Чемпион будет ревновать?
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Напомним, что у Джастина Бибера сейчас не самый простой период в жизни. Если верить журналистам, он очень переживает, что они с Селеной (25) больше не общаются. Хотя на днях его заметили флиртующим с девушками в спортклубе и на прогулке с моделью Баскин Чемпион.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kto-podzhidal-dzhastina-bibera-u-mashiny-spojler-ne-selena-gomes/
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