8 необычных фильмов об отношениях отцов и детей

Взрослые очень часто забывают, каково быть ребенком или подростком. Каково чувствовать себя не таким как все, быть испуганным, вдохновленным и растерянным одновременно. И как часто порой, даже повзрослев, дети подсознательно остаются в том самом неприятном возрасте, полном драмы и противоречий.

Титр собрал несколько нетривиальных картин об отношениях отцов и детей, которые полезно было бы посмотреть каждому родителю. Хотя бы ради любопытства.

Две матери, две дочери

Barrage, 2017

BNP Paribas Fortis Film Finance

Барраж

Кэтрин бросила дочь десять лет назад на попечение бабушки. Теперь она решает вернуться назад и наладить отношения. Но чтобы подружиться с ребенком, ей надо сначала найти общий язык со своей матерью — властной и прямолинейной женщиной.

Стеклянный замок

The Glass Castle, 2017

Lionsgate

Стеклянный замок

Маленькая Джаннет всю свою юность провела в переездах. Из-за материальных проблем ее родители возили детей с места на место, не задерживаясь надолго ни в одном городе. Поначалу все это выглядело как игра: новые знакомства, пусть и мимолетные, новые места, в которых они проездом, новые дома, пусть без воды и электричества. Повзрослев, Джаннет осознала, что ее родители, эксцентричная актриса и безработный алкоголик, фактически бродяжничали и обрекли детей на незабываемое, но несчастливое детство.

Почему он?

Why Him?, 2016

20th Century Fox Film Corporation

Почему он?

Излишне дотошный и опекающий отец Нед знакомится с бойфрендом своей любимой дочки — наглым и бесцеремонным качком Лэрдом, который абсолютно не вписывается в отцовское представление об идеальном парне. Так почему же? Почему он?

Американская пастораль

American Pastoral, 2016

Lakeshore Entertainment

Американская пастораль

Сеймур — образцовый гражданин своей страны. Достойное образование, военная служба, женитьба на такой же образцовой девушке, стабильная работа, рождение дочери. Казалось, жизнь удалась. Однако наступают 60-е, которые приносят драматические перемены в истории США, и дочь Сеймура встает на путь политического террора.

Demain tout commence, 2016

Canal+ [fr]

Самуиль, красавчик, прожигатель жизни и жуткий бабник, оказался в непростой ситуации: одна из многочисленных подружек Самуиля, Кристин, вручает ему кулек с его дочерью. Кристин тут же сбегает в Лондон, и новоиспеченному отцу приходится не только заботиться о малышке, но и найти непутевую мамашу.

Капитан Фантастик

Captain Fantastic, 2016

Electric City Entertainment

Капитан Фантастик

Семейная драма об отце и его шести детях, живущих в лесной глуши. Они умеют охотиться, обращаться с оружием, говорят на нескольких языках, знают квантовую физику, разбираются в философии и живут в лесу в полной гармонии с природой. Но трагическое событие вынуждает семейство вернуться в «нормальное» общество.

Тони Эрдманн

Toni Erdmann, 2016

ARTE LLC Тони Эрдманн

Трогательная и смешная история о непростых отношениях деловой 37-летней дочки Инес и ее отца-шалопая Тони, вольного художника, который заявляется к ней на работу. Найдя свою девочку на грани депрессии, отец пытается привнести немного юмора в ее жизнь, обостряя ситуацию до нешуточного конфликта.

Девушка без комплексов

Trainwreck, 2015

Apatow Productions

Девушка без комплексов

Еще в самом детстве папа научил Эми, что любви не существует, а моногамия — самая большая глупость на свете. Не удивительно, что взрослая Эми не хочет серьезных отношений, и ее встречи с парнями ограничиваются одной ночью. Вот только что ей делать, если она найдет «того самого» парня?