Лабиринт призраков: настоящая история мистического дома Винчестеров

Про этот особняк снимают фильмы ужасов, он вдохновлял Стивена Кинга , но его реальная история гораздо интереснее вымысла. Сайт «360» рассказывает о самом загадочном и запутанном жилом помещении в мире — доме Винчестеров.

Редко, но случается, что фильм, сделанный по мотивам реальной истории, оказывается скучнее событий из жизни. Дом Винчестеров — тот самый случай.

Новый хоррор «Винчестер. Дом, который построили призраки» получил не слишком высокие оценки критиков и зрителей, несмотря на участие оскароносной Хелен Миррен . По мнению ряда ценителей кино, фильм в полной мере не раскрывает историю грандиозного готического особняка, населенного мириадами душ людей, павших от пуль знаменитой винтовки винчестер.

Это не первая попытка рассказать об одном из самых удивительных проектов в анналах мировой архитектуры: про него писали комиксы и книги, сняли ряд фильмов и даже сериал, сценарий для которого написал сам Стивен Кинг. Однако никакая выдумка не может передать, насколько странный и экстравагантный дом построила вдова оружейного магната Сара Локвуд Винчестер.

Проклятое богатство

История готической обители начинается в 1881 году — тогда ушел из жизни Уильям Винчестер. Его отец Оливер создал легендарное «ружье, покорившее Дикий Запад». Многозарядные ружья и помповые дробовики отвечали духу времени и стали идеальным оружием для лихих перестрелок в салунах, засад на дорогах и битв с индейскими племенами.

Убийственное изобретение сделало отца и сына миллионерами, но даже богатейшие люди болеют и умирают. Сначала умер

70-летний

Оливер Винчестер, а через три месяца туберкулез становится причиной смерти Уильяма. Огромное состояние размером около 20 миллионов долларов (полмиллиарда долларов на современные деньги — прим. «360») переходит его жене Саре.

Безутешная вдова была потрясена смертью основателей оружейной династии. За 15 лет до этого она пережила потерю единственной дочери, умершей в младенчестве. Как утверждают таблоиды того времени, смерть близких людей убедила женщину в проклятии, нависшем над ее семьей. За помощью она обращается к медиуму и получает необычный совет, якобы от покойного мужа: снимет проклятие только дом, который вместит души всех, кто погиб от выстрелов из ружей, выпущенных фабриками Винчестеров.

Вскоре Сара Винчестер покидает родной Бостон и отправляется на запад, в далекую Калифорнию. Здесь, в поселении

Сан-Хосе, она покупает недостроенную ферму и, без архитектора и чертежей, начинает строительство своей необычной резиденции. Оно будет практически непрерывно идти почти 40 лет, до самой ее смерти. На постройку уйдет почти все огромное состояние ее мужа и тестя.

Дом мертвецов

160 комнат особняка связаны между собой сетью коридоров и лестниц. На его строительство ушли тонны редкого красного дерева, 10 тысяч стеклянных панелей и почти 80 тысяч литров краски. Сухим цифрам не передать экстравагантность этого внешне солидного здания. Здесь полно тупиков, а дверь шкафа оказывается потайным окном в стене. Широкий коридор вдруг превращается в узкий проход, а парадная лестница заканчивается глухой стеной.

Некоторые биографы вдовы Винчестер утверждают, что версия о призраках ложна и вдова просто искала себе занятие, которое помогло бы забыть о покойных родственниках. Но само устройство дома указывает на мистицизм, присущий его создательнице. Внимательный гость заметит, как во внутреннем устройстве раз за разом повторяется число 13. Почти каждая лестница имеет такое количество ступеней, в небольшой обеденной комнате ровно 13 окон, а многие витражи состоят из 13 частей.

Это не единственная мистическая черта и без того странного дома. Некоторые окна смотрят не наружу, а внутрь помещений, а на стенах, потолках и витражах повторяется один и тот же мотив — стилизованная паутина. Наконец, одна дверь открывается прямо на улицу. Это было бы нормально, если она не была вделана в стену на уровне третьего этажа, так что неосторожный посетитель может упасть во двор с большой высоты.

На фото: «Дверь в никуда». Источник фото: Flickr / HarshLight

Одно из объяснений всех этих странностей — стремление запутать духов. В сердце четырехэтажного дома прячется комната «спиритических сеансов». По слухам, именно здесь вдова общалась с умершими и получала указания о новых комнатах или пристройках к особняку. В этой комнате лишь один вход, а ключ от двери был только у хозяйки дома.

На прочность обитель духов проверила сама природа. В 1906 году мощное землетрясение на западном побережье затронуло и Сан-Хосе. Основное здание устояло, но венчавшая его семиэтажная башня рухнула. С тех пор особняк никогда не поднимался выше четвертого этажа.

Смерть вдовы

Запутались ли призраки в паутине коридоров, спасла ли женщину привычка выбирать каждую ночь новую спальню или мир духов с самого начала был игрой ее воображения, но Сара Винчестер дожила до глубокой старости. Она умерла осенью 1922 года в возрасте 82 лет и была похоронена рядом со своим мужем и дочерью.

Ее последней экстравагантной выходкой стало завещание — оно было разделено на 13 частей и подписано также 13 раз. Главной наследницей вдовы стала племянница, женщина весьма прагматичная. Восемь грузовиков ежедневно на протяжении семи недель вывозили из особняка мебель, утверждает его нынешние владельцы, а сам он был выставлен на аукцион.

Резиденция Винчестеров досталась мужу и жене Браунам. Предприимчивые покупатели уже через пять месяцев после смерти вдовы начали водить по дому экскурсии и вскоре создали в его стенах музей, который до сих пор принадлежит их потомкам.

Вот уже почти 100 лет любой желающий может купить билет и посетить старинный особняк. Только на третий этаж посте наступления темноты гиды подниматься не рекомендуют. Якобы в его коридорах время от времени раздаются загадочные вздохи, слышны шаги невидимых гостей, а двери открываются сами по себе.