Личный опыт: 10 выводов, которые я сделала после лекции Михаила Лабковского

Редактор BeautyHack Наталия Капица сходила на лекцию практикующего психолога, теле— и радиоведущего, автора бестселлера «Хочу и буду» Михаила Лабковского и рассказывает, какие выводы она сделала после двухчасового интерактива с «гуру».

Мое знакомство с Михаилом Лабковским началось с программы «Взрослым о взрослых», которая выходила на радиостанции «Эхо Москвы» , а потом «переехала» на « Серебряный дождь ». Однажды подруга кинула ссылку на аудиозапись, где психолог с тридцатилетним стажем отвечал на вопросы по теме «Как избавиться от обид». Почти полтора часа я — ребенок, родившийся в СССР и почти тридцать лет носивший с собой «рюкзачок» с осознанными и неосознанными «афронтами», слушала и думала: Михаил говорит обо мне, а не о какой-нибудь Маше из Иваново. Было ощущение, что побывала на бесплатном сеансе психотерапии, за которые несколько лет назад приходилось расставаться с круглой суммой.

Потом были шесть правил, изменившие подход к некоторым вещам, и зачитанные до дыр статьи на сайте (статьи Михаила и расписание консультацией можно найти тут.

Делать то, что хочется

Не делать того, чего не хочется

Сразу говорить о том, что не нравится

Не отвечать, когда не спрашивают

Отвечать только на вопрос

Выясняя отношения, говорить только о себе.

2 апреля в Prime Hall (Минск) состоялась публичная консультация Михаила Лабковского на тему «Внутренние страхи: что поможет преуспеть в жизни и в бизнесе». Рассказываю о своих впечатлениях и делюсь выводами после лекции.

Вывод №1: Страх огорчить родителей — не норма

Когда-то из страха огорчить родителей я поступила в медицинский университет, хотя мечтала о журфаке. Все время моей учебы прошло под эгидой «надо, иначе мама расстроится». Со своими желаниями я начала считаться только в 27, закрыв глаза на страх неудачи и поступив на кафедру теле— и радиовещания. Оказалось, что в таких же, как я, в зале больше половины.

Первая девушка, взявшая в руки микрофон, выдала что-то из серии: «Мне за тридцать. Я работаю на нелюбимой работе, живу с нелюбимым мужем и ем нелюбимую еду из страха огорчить родителей». Психолог объяснил природу этого страха разницей в возрасте и осознанием того, что мама и папа уйдут из жизни раньше. Из-за этого многие из нас пытаются сделать так, чтобы им было максимально комфортно все то время, которое отведено на совместное существование. Каждый имеет право на свою жизнь и свои ошибки.

Ответ что с этим делать был примерно таким: «У родителей должны быть другие интересы помимо детей. Если маме нечем заняться, кроме как контролировать каждый шаг взрослой дочери, запишите ее на курсы макраме». Это не история про любовь. Это скорее про эгоизм. Если вам в жизни что-то не нравится, пора что-то менять — правила номер 1 и 2.

Вывод №2: перфекционист — мечта каждого работодателя

Перфекционистов с синдромом отличника, старающихся довести до совершенства даже расположение вешалок в шкафу, в зале тоже оказалось немало. Жить с этими качествами сложно — есть большой риск обзавестись парочкой неврозов. Зато работодатель может спать спокойно: перфекционист-бухгалтер не встанет из-за рабочего стола, пока не будет уверен в каждой цифре (даже если его дома ждут три голодные собаки, дети и злой муж, оставшийся без ужина). Хедхантеры, берите на заметку: когда человек на собеседовании показывает и доказывает свой перфекционизм, лучшего кандидата не найти (другой вопрос — как ему самому со всем этим живется).

Вывод № 3: чем больше шагов вы сделаете в сторону страхов, тем меньше их станет в вашей жизни

Лабковский говорит: «Если страх проявляется, когда вы делаете шаг к желаемому, то делайте этот шаг. Чем больше вы делаете наперекор страхам, тем меньше их остается. Это самая большая эмоция, которая убивает все живое».

На вопрос из зала, как попросить у начальства повышение зарплаты, Михаил ответил просто и слегка с юмором: «Открыть ногой дверь в кабинет руководства и попросить».

Тут всего два варианта развития событий. Первый — вас уволят. Второй — вы получите то, что хотите. В обоих случаях «просящий» ничем не рискует. Если ему откажут, он перестанет чувствовать себя недооцененным, если согласуют повышение зарплаты — улучшит качество жизни. В подкрепление своей теории психолог рассказал историю своей знакомой, которой после подобного случая дали даже больше, чем она просила.

Кстати, Лабковский говорит, что желанием заработать много денег движет страх потерять работу и доход. Задумалась!

Вывод № 4: говорить «нет» не умеют люди с заниженной самооценкой

Тем, кто себя любит и ценит, нет надобности кому-то что-то доказывать. Говорящие «да» на любую, даже самую нелепую просьбу, противоречащую их личным интересам, — люди с заниженной самооценкой. Они уверены: их можно полюбить только за что-то, а не просто так.

Не нужно бояться казаться плохим в глазах других людей. Это их проблемы, не ваши. И снова ссылка на правило под номером два: не делать того, чего не хочется. Парадокс в том, что людей, не умеющих говорить «нет», недолюбливают. Безотказность и стремление всегда прийти на помощь раздражают. Нужно работать над самооценкой.

Вывод № 5: люди без неврозов рожают детей потому, что любят их, а не для того, чтобы было кому стакан воды в старости подать

Психолог говорит о безусловной любви к детям. Ваше личное желание вырастить «чемпиона», цитирующего Ницше в 10 лет, не имеет никакого отношения к желанию ребенка. Удовлетворять свои амбиции через детей — путь к тревожности (в лучшем случае).

Родители без неврозов рожают ребенка потому, что они его любят, а не затем, чтобы «было кому стакан воды в старости подать». В деторождении нет никакого другого смысла.

Лабковский признался: он сам был очень плохим отцом. Но с возрастом «умудрился» измениться.

И как только он это сделал, ребенок и отношения с ним тоже изменились в лучшую сторону.

Вывод № 6: не нужно бояться новых отношений после неудавшегося романа

Отношения, когда человек не можете отказаться от партнера, заставляющего его страдать, Лабковский называет невротическими. Мы сами выбираем партнеров — нас никто не заставляет (как говорила моя бабушка: «Видели глазки, что „покупали“, теперь ешьте, хоть повылазьте»). Как только человек нарушил ваши границы, воспользуйтесь правилом номер три и скажите ему об этом. Если он сделал это второй раз — собирайтесь и уходите. Не ждите, что партнер рано или поздно изменится. Как только вы решите для себя, что никогда и не при каких обстоятельствах не станете терпеть невротических отношений, страх наступить на грабли пропадет.

Вывод № 7: не нужно смотреть на себя глазами мужчины

Этот пункт заставил задуматься больше всех остальных. Тут же вспомнила, как по утром иногда ловлю себя на мысли: «В этом платье меня будут провожать взглядом». В своей статье «Прекратите смотреть на себя глазами мужчин» Лабковский говорит: «От того, что мужчины будут стелиться под вашими ногами штабелями, ночевать под дверью на половичке и не давать проходу, вы счастливее точно не станете». В доказательство своей правоты психолог рассказал историю Мэрилин Монро , с фотографией которой солдаты шли в бой. Но умерла она в глубочайшей депрессии и полном одиночестве. Если вам неудобно на шпильках, надевайте кеды, без всяких «но» и «а вдруг». У вас есть свои успехи и достижения, таланты и способности. И их присутствие никак не связано с мужчиной. Наличие партнера — не показатель успешности.

Вывод №8: понять, чего хочешь, можно только делая, что хочешь

Хотите что-то изменить в жизни, но боитесь неизвестности? Начните с малого. Чтобы найти свое призвание в жизни (50% счастливой жизни), делайте то, что хотите вы, а не то, что диктуют обстоятельства. Встаньте завтра утром и задумайтесь, чего на самом деле сейчас хотите. Осознанно решите, будет это овсянка или омлет, мятная или фруктовая зубная паста. Если хочется поехать на работу маршрутом, который на 10 километров длиннее привычного, — сделайте это. Только научившись слушать себя всегда и во всем, можно понять, чего действительно ты хочешь, а вместе с тем найти свое место в жизни.

Вывод № 9: откладывание дел «на потом» — признак тревожности

В психологи нездоровое стремление отложить все «на потом» называется прокрастинация. И это состояние не имеет никакого отношения к лени. Михаил Лабковский говорит: прокрастинация характерна для тревожных людей. Они не боятся работать — им страшно начать. Выход тут может быть только один: составление расписания и четкое следование ему.

Вывод № 10: школа никак не влияет на будущее ребенка

Лабковский считает: учеба — личное дело ребенка. Перед родителями стоят другие задачи: любить и заботиться о своем чаде, а не выяснять, сделал ли он математику и почему у него тройка по русскому.

Психолог рассказал, что в детстве был беспросветным двоечником и единственная задача, которую ставила перед ним мама, — получить аттестат о среднем образовании.

Это не помешало ему собирать многотысячные залы сегодня. Вы видели ребенка, который в 10 не умеет читать (речь идет о нормальном развитии и нормальных условия) или писать? Тогда зачем все эти курсы раннего развития и английский с пеленок? Кстати, эту точку зрения разделяет и американский психотерапевт Стивен Камаранта, написавший книгу «Воспитание без шаблонов: научитесь слышать своего ребенка».

Шансов вырасти здоровым человеком без неврозов и тревожности гораздо больше у тех, кого любят не «потому что», а «вопреки».

Дети, который растут под лозунгом «ты сделал уроки?», живут под постоянным прессингом: завалить экзамены, не сдать нормативы, не поступить в ВУЗ (мам, привет!). Родители не забывают проверить домашку, но не берут в расчет состояние ребенка. Это особенно важно для подростков.

«Многие подростки пребывают в депрессии, чувствуют себя одинокими, непонятыми (уродами с прыщами), кто-то вообще жить не хочет… И тут еще и стресс с оценками и экзаменами. Это как если у пациента инфаркт и одновременно заноза в мизинце левой ноги, а врачи бросают лечить инфаркт и все свои усилия сосредотачивают на занозе. Экзамен в этой метафоре и есть заноза, если кто не понял…», — говорит Михаил Лабковский.