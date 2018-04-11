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Ксения Собчак ответила хейтерам: «Я живу по совести и на заработанное!»
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Ксения Собчак ответила хейтерам: «Я живу по совести и на заработанное!» 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@xenia_sobchakКсения Собчак ответила хейтерам: «Я живу по совести и на заработанное!»Ксения Собчак (36) после предвыборной кампании и нескольких месяцев работы без выходных решила устроить себе каникулы. Политик и телеведущая вместе с мужем Максимом Виторганом (45) и полуторагодовалым сыном Платоном отправилась в Тайланд. Семья арендовала шикарную виллу с частным выходом к пляжу, все продукты на их столе были исключительно органическими, а Ксения каждый день занималась спортом и йогой с личным инструктором. Недельный отпуск, как подчитали журналисты, обошелся знаменитости в 2,5 млн рублей.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Апр 2018 в 7:54 PDT  Затем Собчак вместе с подругами, на частном самолете, улетела отдыхать в Америку, в штат Аризона. Телеведущая активно делится с подписчиками отпускными фотографиями. Но помимо комплиментов в адрес журналистки в очередной раз прозвучала критика: «На какие деньги вы отдыхаете? Поделитесь, где можно зарабатывать на такой отпуск?», «Раз вы публичный человек, который ежедневно выставляет свою жизнь напоказ тогда зачем обижаться на комменты людей, которым вы все это демонстрируете?!», «Да-да, расскажите пенсионерам, каким честным и тяжелым трудом вы все заработали! Хорошо быть свободной, когда есть деньги, правда?».
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 2 Апр 2018 в 11:36 PDT  Видимо, прочитав очередную порцию подобных комментариев, Ксения Собчак решила ответить всем хейтерам разом: С упоением наблюдаю, как люди настойчиво пытаются навязать мне свое представление о том, как должен быть устроен мир. Главная свобода за которую я борюсь -это свобода и право быть собой. Быть по-настоящему свободным в несвободном мире это самая отчаянная революция, на которую способен Человек. Мне плевать на чужие классификации, я не собираюсь в них вписываться. Я живу. Честно. По совести. На заработанное. Но при этом я неравнодушна к чужим проблемам и несправедливости. И не вижу никакого противоречия в том, кто я, что я, как отдыхаю, как работаю и как живу-потому что это и есть я. Читак также: Ксения Собчак впервые показала лицо полуторагодовалого сына.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 Апр 2018 в 10:46 PDT  Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 10 Апр 2018 в 12:30 PDT
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