Ещё
Журналисты пристыдили Собчак за черную икру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналисты пристыдили Собчак за черную икру 

Деловая газета «Взгляд» 11 апреля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Журналисты телеканала «Россия 24» пристыдили телеведущую Ксению Собчак за черную икру, которая появляется в кадрах в ее Instagram.
«Черная икра ложками. На яхте. С живописными пейзажами на фоне. Так отдыхает Ксения Собчак, судя по ее Instagram», — заявил ведущий программы новостей на фоне фотографий из соцсети недавнего кандидата в президенты, передает «Ридус».
Ведущий ехидно продолжил: «Красивая интересная жизнь после президентских выборов. Кандидат „против всех“, который ужасался проблемам россиян и обещал эти проблемы решать, похоже, пересмотрел приоритеты вдалеке от России».
«Ну, а что, может себе позволить. Совсем недавно серьезно потратилась. … В ЦИКе рассказали: на предвыборную кампанию ушло 157 миллионов рублей, причем 26 миллионов из них собственных средств. Очевидно, не последние», — саркастично добавил ведущий.
Ему вторил журналист Антон Подковенко: «Ксения легко меняет гламурное платье на строгий деловой костюм и наоборот, это просто бизнес».
Вместе с тем, стоит отметить, что икра в постах Собчак — это рекламные публикации, а не ежедневный рацион, как подается сотрудниками ВГТРК.
К моменту публикации пост с черной икрой был удален из Instagram Собчак.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей Феминистки возмущены гендерной дискриминацией в космосе Мы любим Запад, как родственника, который чудит всё чаще
Женский форум  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опухшую Волочкову подняли на смех32
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»22
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса8
Безрукова рассказала о последних днях сына3
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе80
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение