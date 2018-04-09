Важен ли размер: что такое удлинитель пениса и как он действует

Многие мужчины, даже зная, что дело вовсе не в размере, втайне мечтают увеличить пенис. А некоторые покупают специальные удлинители, производители которых обещают невероятные новые ощущения от секса с пенисом большего размера. Что стоит знать об этом варианте и так ли он прекрасен на самом деле?

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Для начала разберемся, что такое удлинитель пениса (penis extender). Это пластиковое устройство с двумя кольцами, которое в буквальном смысле надевается на член. Одно кольцо — на основание, другое — на головку. Между кольцами — направляющие, которые растягивают пенис, делая его больше. И для получения эффекта эту конструкцию нужно носить постоянно.

1. Они должны увеличивать размер, но мнения врачей разделились

Некоторые подобные устройство промаркированы в США и Европе как медицинские удлинители и расширители полового члена, в среднем на 4 и 1 см соответственно. Исследование, опубликованное в British Journal of Urology, показало, что отчасти это правда. 15 мужчин пользовались удлинителем в течение полугода, увидев средний результат в 2,2 см.

2. Их больно надевать

Многие модели выполнены из пластика и металла, и их нужно носить 4−9 часов в день на неэрегированном пенисе. Это не слишком удобно.

3. Они могут мешать повседневной жизни

В рекламе удлинителей пениса говорится, что их можно спокойно носить каждый день и не отвлекаться. Но пользователи говорят, что если все время стоять — нормально, а вот сидеть нужно в определенной позе. И надеть поверх нельзя ничего, кроме мягких пижамных штанов. Машину, понятное дело, водить тоже неудобно. Стоит учесть, что пластик, из которого сделаны эти девайсы, довольно прочный и его нельзя сгибать.

4. Они помогают здоровью (в некоторых случаях)

Например, людям с синдромом Пейрони, когда при эрекции искривляется пенис. Правда, исследования пока не показали невероятных результатов. Другой вариант — вынужденная эрекция при лечении рака простаты, когда мозг дает пенису неправильные сигналы.

5. Здоровые мужчины покупают их, чтобы увеличить пенис

Врачи предупреждают, что рассчитывать на существенное увеличение не стоит: никаких 10 и даже 5 дополнительных сантиметров они не получат.

6. Удлинитель может причинять боль, если неправильно надет

Например, можно сильно поцарапать кожу. То же самое происходит, если носит его постоянно и не снимать, в сложных случаях можно даже сломать член.

7. Они не помогут улучшить интимную жизнь

Качество секса не зависит от размера пениса. Так что лучше пусть наращивает мастерство, чем достоинство (тем более, как мы видим, существенных изменений удлинитель не дает).

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