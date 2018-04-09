Победитель британского чемпионата по ношению жен сразится с финном

Сесть мужу на шею. В британском Доркинге (графство Суррей) 40 пар стали участниками ежегодного чемпионата по ношению жен, передает телеканал «МИР 24».

Супругам предстояло преодолеть полосу препятствий длиной 380 метров. Непогода совсем не помогала участникам: дождь сделал трассу не просто сложной, а еще и скользкой. Мешали бегунам и зрители, нещадно обливая их ледяной водой из ведер.

Победителями забега стали Крис Хепворт и Таниша Принс. Финишную прямую мужчина преодолел на животе, сбросив с плеч свою подругу.

«Мы особенно не тренировались перед забегом. Теперь рассчитываем поехать на мировые соревнования в Финляндию, которые каждый год выигрывает финн. На этот раз мы хотим приехать и сместить его с пьедестала», — поделился планами Хепворт.

Традиция забегов с женами на шее пришла из Скандинавии: так в древности молодые люди крали девушек из соседних деревень.

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