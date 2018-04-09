Ещё
Победитель британского чемпионата по ношению жен сразится с финном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победитель британского чемпионата по ношению жен сразится с финном 

Мир24 1 час назад
Сесть мужу на шею. В британском Доркинге (графство Суррей) 40 пар стали участниками ежегодного чемпионата по ношению жен, передает телеканал «МИР 24».
Супругам предстояло преодолеть полосу препятствий длиной 380 метров. Непогода совсем не помогала участникам: дождь сделал трассу не просто сложной, а еще и скользкой. Мешали бегунам и зрители, нещадно обливая их ледяной водой из ведер.
Победителями забега стали Крис Хепворт и Таниша Принс. Финишную прямую мужчина преодолел на животе, сбросив с плеч свою подругу.
«Мы особенно не тренировались перед забегом. Теперь рассчитываем поехать на мировые соревнования в Финляндию, которые каждый год выигрывает финн. На этот раз мы хотим приехать и сместить его с пьедестала», — поделился планами Хепворт.
Традиция забегов с женами на шее пришла из Скандинавии: так в древности молодые люди крали девушек из соседних деревень.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Кондитеры объяснили феномен горящего шоколада Психолог: жажда похвалы мешает работать с женщиной-начальником Как хозяйки в Молдове готовятся к Пасхе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения16
Ученые узнали, как научиться полноценно высыпаться4
Как по группе крови вычислить хорошего любовника19
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам14
Сестра Маликова показала фото с его маленьким сыном2
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение