Стали известны слова, которые нельзя говорить в королевской семье

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Быть членом королевской семьи — звучит очень заманчиво, не так ли? Дворцы, драгоценности, возможность увидеть весь мир. Но не все так просто, разумеется. А иногда еще и очень странно. К странностям, в частности, относятся правила, запрещающие принцам и принцессам использовать определенные слова и фразы. В своей новой книге «Смотри за своим английским» социальный антрополог Кейт Фокс рассказала, какие слова не стоит произносить, чтобы «сойти за свою», если вы, например, вдруг попали на королевскую свадьбу.

Туалет (Toilet)

Королевские особы никогда не скажут «туалет». Вы скорее услышите развернутое «туалетная комната» (lavatory) или неформальное «уборная» (loo), но вот туалет — никогда. Забыли, какое слово можно сказать, а какое нельзя? Уж лучше намекните, что вам надо «в одно место», не прогадаете.

Чай (Tea)

Это какая-то выдумка, подумаете вы. Ан нет. Если речь идет не о горячем напитке, а о его распитии, то нельзя вот так просто взять и назвать это важное мероприятие чаем, иначе вы ничем не отличаетесь от рабочего класса. Так что смело зовите всех на «ужин» (supper), а то вас сразу раскусят с вашим «кушать подано. Садитесь пить чай, пожалуйста».

Пардон (Pardon)

Это сегодня «пардон» кажется вполне вежливым словом, но недостаточно учтивым для королевы. И если ее величество что-то не расслышала, вы никогда не услышите от нее «пардон», а скорее простое «простите» или «простите, что?» (sorry или sorry, what?). Похоже, здесь бабушка Уильяма и Гарри позаимствовала тренд в современном русском языке, ведь мы уже не скажем, как раньше, «пардонте», а с сожалением пожмем плечами и кинем всем понятное «соррян».

Роскошный (Posh)

Несмотря на всю роскошь королевской жизни, это слово не произносят в стенах Букингемского дворца. Вместо «роскошный» вы скорее услышите «стильный» или «толковый» (stylish, smart). Что ж, в следующий раз снимаем «стильную виллу» у моря и выбираем «толковый наряд» на девичник лучшей подруги.

Парфюм (Perfume)

Чем не угодил членам королевской семьи парфюм, мы не знаем, но носят они исключительно аромат (scent). И здесь мы ну никак не можем придумать какую-нибудь шпаргалку. Придется запомнить.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите