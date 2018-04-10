Секретные приемы психологов, которые помогут вам добиться успеха

Научитесь прощать Эксперты уверяют: если вы не способны на прощение и сострадание, значит вы не способны принимать богатство и другие блага от жизни. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо избавиться от негативных эмоций, которые не дают вам покоя, а также простить тех, кто когда-либо вас обидел. Впустите в свое сердце любовь — и успех не заставит себя ждать. Развивайте в себе творческое начало Согласно последним исследованиям американских ученых, творческие люди быстрее достигают процветания, чем те, кто не способен развивать в себе интуицию и воображение. Начните с простого: возьмите лист бумаги и изобразите на нем то, как вы видите свое счастливое будущее. Это может быть крепкая семья, богатство и успех, мировое признание или многочисленные путешествия, которые вас вдохновляют. Главное, чтобы это шло изнутри и было реальным отражением того, что вы хотите в итоге получить. Если все же ваши художественные способности оставляют желать лучшего, тогда просто запишите на бумаге составляющие вашего идеального дня (светлого будущего). Сохраните эти записи и рисунки и никому не показывайте. Посыл вы уже отправили — теперь нужно, чтобы Вселенная вас услышала. Отдавайте долги Это касается не только денежных средств, взятых в долг. Речь идет о том, что если кто-то сделал вам добро, не забывайте об этом, верните этому человеку то же самое. Психологи утверждают, что все сделанное нами через какое-то время возвращается к нам в десятикратном размере. Поэтому не стоит делать пакости другим и вести себя аморально. Иначе потом не удивляйтесь, что у вас в жизни все не клеится и нет вам счастья. Делитесь тем, что имеете По мнению экспертов, Вселенная обязательно возьмет 10% того, что у вас есть. Но точно так же она умеет и отдавать. Например, вам вдруг перепадают дополнительные средства, на которые вы никогда не рассчитывали, или с вами подписывают выгодный контракт, хотя у вас были сомнения. Возможно, даже это выливается в налаживание отношений с тем человеком, с которым вы уже не думали даже сблизиться вновь. Поэтому если вдруг вы потеряли в чем-то, не отчаивайтесь. Это Вселенная забрала свою часть — и дальше вас ждет только прибыль. Научитесь быть благодарными и никогда не жалуйтесь на судьбу. Иначе она может подкинуть вам новые испытания. Отпускайте то, что не принадлежит вам Не стоит цепляться за то, что на самом деле вам не принадлежит. Ведь не зря говорят, что то, что должно быть вашим, никуда от вас не уйдет. А если ушло, то оно вашим никогда и не было. Другая интерпретация — судьба вас везде найдет. Это, конечно, не значит, что нужно запереться в четырех стенах и ничего не делать. И если вас что-то не устраивает в вашей жизни, то лишь вы можете это изменить. Освобождайте место для нового Пожалуй, это один из самых известных законов Вселенной, который гласит: «Если хотите получить что-то новое, сначала избавьтесь от старого». Это касается не только вещей, но и изживших себя отношений, людей, которые не приносят в вашу жизнь ничего хорошего, а лишь тянут вас назад. Постарайтесь избавиться от всего, что захламляет вашу жизнь — и вы увидите, насколько счастливее и спокойнее вы станете. Не оглядывайтесь назад Психологи обращают внимание на то, что те люди, которые живут настоящим, а не прошлым, чувствуют себя намного счастливее тех, кто никак не может смириться с тем, что уже не вернешь. Другими словами, научитесь смотреть в будущее и с благодарностью принимать каждый новый день, а не тратьте свои силы и нервы на то, что вы уже не в силах изменить. Безусловно, необходимо помнить о каких-то важных вещах, но не стоит на них зацикливаться и отказываться от своего счастья. Фото: Shutterstock