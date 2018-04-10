Как внешность влияет на успех: мнение психолога vs хирурга

Нашу женскую редакцию очень заинтересовал этот вопрос, и, чтобы разобраться в нем более детально, мы обратились за ответами к экспертам разных направлений — психологам и пластическим хирургам. Совпадают ли их мнения? Скорее читай в нашем материале! Сразу скажем: тема наталкивает на глубокие философские размышления. Осторожно, это затягивает!

Исследование, проведенное социологом NYU Далтоном Конли и выпускником NYU Ребеккой Глаубер, показало, что увеличение веса у женщин приводит к снижению уровня дохода.

А более свежее исследование, проведенное учеными из Гарвардского, Бостонского университетов и Института Дана-Фарбера, показало, что женщины, которые делают макияж регулярно, считаются более компетентными, чем те, кто практически не красится.

Я не буду спорить со всемирными исследованиями. Красивой девушке действительно легче двигаться по карьерной лестнице, легче обращать на себя внимание и легче заинтересовывать собеседников.

Я искренне считаю, что все девушки внутри прекрасны, поэтому моя роль как хирурга — проявить это и снаружи, привести черты лица в гармонию.

Но не стоит полагать, что, накачав губы гиалуроновой кислотой, ты станешь презентабельной. Особенно это касается тех, кто мечтает создать образ, как у кого-то. Нельзя терять индивидуальность — это наш главный козырь. Мы с клиентами обычно находим самые яркие черты лица, их улучшаем и преображаем.

Я неоднократно выступал с докладами на конференциях с материалами о проблемах в окологлазничной области. Например, нижнее веко отражает возрастные изменения, верхнее, кроме возраста, отражает всю эмоциональную составляющую. Так, с возрастом взгляд может казаться более грустным. А кому хочется общаться с унылым человеком?

Поэтому, чтобы всегда выглядеть максимально оптимистичной и энергичной, нужно ухаживать за собой. Богатый человек выглядит на все сто не за счет денег, а за счет уверенности в себе и, как следствие, ухоженности.

Я тоже соглашусь, что сочетание привлекательности внутренней и внешней хороший помощник в поиске высокооплачиваемой должности. Красивая женщина сразу обращает на себя внимание, ведь она гармонична, занимается собой, она женственна, но при этом независима и не нуждается в чьем-то мнении.

Что я могу посоветовать молодым девушкам, чтобы они были более уверенными в себе и могли претендовать на высокую должность? Трезво оценивать себя и работать с дефектами. Ведь с современными технологиями очень легко преобразить разные черты лица.

Хотя всегда нужно быть осторожной. Например, элементарная инъекционная пластика носа может до неузнаваемости изменить человека. А это ведет к потере индивидуальности, которая, как сказал мой коллега, должна всегда быть при нас.

Я тоже скажу, что красивые люди нравятся больше, и им подсознательно приписывают больше достоинств. Но при этом оговорюсь: все это не может сделать их уверенными в себе личностями, а в достижении карьерного роста это ключевой фактор. У многих красивых женщин мы наблюдаем комплексы, поиск защиты, неустроенность в личной жизни. Гораздо важнее самой красоты оказывается ощущение себя успешной, красивой, принимаемой и цельной.

Поэтому под презентабельной внешностью можно понимать не только красоту, но также совокупность ухоженности, аккуратности, соответствие дресс-коду компании или мероприятию, вежливость и приятные манеры, а также внутреннюю осознанность. Соответствие требованиям общества и уважение его норм, принятие себя в нем — вот что делает нас солидными, узнаваемыми и, что важно, уверенными.

А попытки изменить свою внешность — это поиск комфортного внутреннего состояния и путь к собственному «я». Успешное избавление от лишних килограммов, омолаживающие процедуры, новая стрижка, смена стиля часто приносят свои плоды и работают на повышение самооценки. Однако довольно часто, даже изменив внешность, оказывается, что гармонии внутри до сих пор нет и отношения с окружающими мало изменились. Уверенность в себе складывается из отношения к себе и других людей к нам.

В итоге чтобы избавиться от неуверенности в себе, не нужно идти к хирургу, лучше вычленить внутренние критикующие голоса, «переписать» травматический опыт, который, как показывает практика, есть практически у каждого; обратить внимание на ресурсы, которые уже есть, но забыты; находить новые источники, на которые можно опираться; пытаться прикоснуться к внутренней, настоящей части «я».

Возвращение к себе делает человека свободнее, красивее и увереннее в себе. Но, конечно, наиболее плодотворно осуществить все это можно лишь с психологом…

Ко всему прочему добавлю, что с точки зрения психологии человек, обладающий презентабельной внешностью, кажется остальным по-настоящему надежным, на него можно положиться и иметь с ним дело. Но именно из-за этого в бизнес-среде до сих пор главенствуют жесткие условия: «Ты должна быть такой-то, чтобы добиться успеха». На мой взгляд, тема внешности получает в последнее время новый, феминистический разворот. Для современной женщины она становится напрямую связана с темой отстаивания себя.

И поэтому нам всем не стоит забывать о том, что именно достоинства человека делают его более красивым. Доброта, благородство, честность украшают внешний облик, преображают его, в том числе и вопреки изначальным природным задаткам.

Отсюда уверенность и неуверенность определяется не столько внешними данными, сколько жизненным опытом конкретной девушки, женщины и ее собственными особенностями характера, личностными качествами.

Представим, что девочка была безусловно любима в родительской семье, чувствовала себя безопасно и уверенно. Благодаря внешним данным нравилась мальчикам. В ее опыте нет тяжелого отвержения, оценки, объективации. Она с большой вероятностью вырастет уверенной в себе женщиной. Но у той же девочки может быть и совершенно другой опыт. Мама любит лишь условно. Оценивает. Отец проявляет сексуальный интерес. Она взрослеет, люди вокруг ценят более всего ее внешность. В этом случае красота может стать обузой, восприниматься буквально как проклятие. И девочка уже считывается людьми не как красивая картинка, а неуверенное и протестующее против себя нечто.

Таким образом, этот вопрос имеет в большей степени психологический дискурс и очень индивидуален. Чем больше твои самочувствие и самооценка зависят от внешнего вида, тем осторожнее имеет смысл обращаться со своей внешностью, что-то менять. Сначала нужно разобраться с психологическими причинами такой прочной зависимости. Да, это приятно, когда я хорошо выгляжу. Но это не должно быть определяющим или критичным.

Какой взгляд на собственную внешность можно назвать конструктивным? Когда собственная внешность воспринимается прежде всего как способ самовыражения. Именно это напрямую влияет на успех. При этом автором собственного образа должна стать сама женщина (а не общество, босс, коллеги).

И речь в конечном итоге не о внешности и не об успехе, а о свободе. Свободе выбирать себя разную.

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Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK