Что не нужно хранить на рабочем столе?

Давайте сразу определимся, о чем пойдет речь: это рабочий стол вашего ПК и непосредственно ваш рабочий стол.

Поговорим про рабочий стол компьютера. Какой бы лояльный руководитель у вас ни бы, не стоит хранить ссылки на онлайн-магазины, личные фото в огромном количестве, ссылки на вакансии (если вы в поиске работы), переписку по поводу трудоустройства на другое место работы, либо документы, содержащие конфиденциальную информацию.

Бывают случаи, когда вам нужно скачать файл для личного пользования, а потом добавить его в облако, скинуть на flash-накопитель и пр. Не забывайте удалять такого рода информацию как с рабочего стола, так и из корзины. Дело даже не в том, что надо опасаться использовать рабочий компьютер в личных целях. Здесь речь о том, что нужно проявлять уважение к рабочему пространству и «убирать за собой», не накапливая мусор на жестком диске ПК.

Если же вы ищете сотрудника на место одного из коллег, воспользуйтесь закрытым поиском. Открытую на компьютере ссылку на вакансию (резюме) может заметить ваш коллега, и, как следствие, неприятная ситуация вам обеспечена. Казалось бы, об этом нетрудно догадаться, но такие ошибки часто возникают в коллективах.

Мой совет читателям — не захламляйте главный экран компьютера ненужными файлами и папками. Например, можно создать одну папку с названием вашей компании и хранить там нужные файлы, собранные в папки согласно направлениям вашей деятельности. Еще один вариант для «складирования» всего ненужного — корзина. Рекомендую почаще избавляться от всего лишнего, тем более, что заваленный рабочий стол ПК говорит о несобранности сотрудника.

С файлами мы разобрались, теперь обратимся к иконкам программ. Оставьте на рабочем столе только те из них, которыми вы часто пользуетесь, при этом оставить часть на самом рабочем столе, а часть переместив на панель задач. Например, ссылку на браузер, проводник файлов и офисные программы я храню на панели задач. На рабочем столе у меня остались несколько программ для чтения и редактирования файлов. Все остальное смело отправляйте в корзину. В случае редкой надобности эти программы можно найти и через пуск. Стоит ли говорить, что любые игры вообще под запретом?

Часто для упрощенного доступа сотрудники хранят файл с паролями на видном месте рабочего стола. Этого лучше не делать: любой желающий может улучить момент, когда вы отошли, скопировать пароли или изменить их. Конечно, если у вас в коллективе атмосфера доверия и взаимопомощи — это было бы идеально, я сама работаю именно в таком. А если нет? Ведь коллективы бывают разные.

Отдельно стоит коснуться заставки на главном экране. Старайтесь выбирать деловые картинки, корпоративные заставки, либо нейтральные (например, природу).

Теперь обратим внимание на письменный стол. Излишнее количество личных вещей будет также мешать вам. Как говорил Глеб Жеглов , «Многолетняя привычка! Ни одного документа постороннему глазу». Это особенно важно для кадровиков, менеджеров по продажам, для любого сотрудника, работающего с конфиденциальными или коммерческими данными организации. Не стоит лишний раз привлекать внимание к важным документам. Это опять же говорит о вашем деловом облике. Любая служебная записка, оставленная на столе, может сработать в минус вашей организации, испортить репутацию.

Женщины любят хранить косметику на столе, но зачем? Ведь есть тумбочка возле стола или дамская сумочка, где можно спрятать все секреты женской красоты.

Грязные чашки, недоеденный бутерброд очень «хорошо» характеризуют обладателя стола. Мой личный стоп-лист вещей, которые категорически нельзя хранить на рабочем столе: продукты, посуда, алкоголь и… трудовые книжки сотрудников. Они должны лежать в сейфе, чтобы ваши коллеги не имели к ним доступ.

Я рекомендую завести всевозможные органайзеры: лотки и папки для файлов, органайзеры для письменных принадлежностей, визитницы и пр. Не переусердствуйте с «напоминалками» на стикерах — для большого количества дел лучше завести ежедневник и регулярно в него заглядывать. Поверьте, эти маленькие хитрости значительно упрощают рабочий процесс и делают вас чуточку организованнее. Порядок на рабочем столе создает рабочий настрой для его обладателя.

Правильно организованное пространство — первый, но очень серьезный шаг, помогающий вам получать удовольствие от работы и жизни в целом. Мой личный принцип: порядок в вещах — порядок голове и в жизни.

Фото Pixabay