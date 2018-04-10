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В Комсомольске-на-Амуре обнаружили десятки разделанных трупов собак
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В Комсомольске-на-Амуре обнаружили десятки разделанных трупов собак 

BFM.RU 1 час назад
Фото: planet-today.ru
В Комсомольске-на-Амуре на берегу озера найдены несколько десятков разделанных трупов домашних и уличных собак, сообщила «Интерфаксу» руководитель общественной организации защиты животных «Зооспас» Елена Асташова. Она рассказала, что о страшной находке зоозащитникам сообщили туристы. На месте они нашли останки около 20 собак, в том числе несколько животных с ошейниками. «От некоторых остались только шкура и кости», — заявила Асташова, отметив, что зоозащитники сразу обратились в полицию.
В УМВД по Комсомольску-на-Амуре подтвердили, что по данному факту проводится проверка.
«Мы поехали туда еще раз на следующий день и опять обнаружили мертвых животных. Всего, на сегодняшний день, мы нашли около трех десятков собачьих трупов. В основном, это лапы, шкуры, головы», — отметила Асташова. У волонтеров появилось подозрение, что действует целая организованная группа живодеров.
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