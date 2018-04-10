Садовые дорожки на даче: примеры + полезные советы

Прежде всего определитесь с назначением дорожки. Для прогулок подойдет все — от бюджетного пластика до экологичных древесных спилов. А если по садовой дорожке будут регулярно подъезжать к дому на автомобиле, лучше предусмотреть износостойкую поверхность вроде брусчатки или кирпича. О популярных материалах для оформления дорожек и особенностях работы с ними рассказывает профи.

Гравий и щебень применяют в местах, где не предполагается больших нагрузок на почву. Эти материалы просты в укладке и не требуют тщательного выравнивания. По садовым дорожкам, оформленным при помощи гальки, отсева гравия или щебня, приятно ходить босиком, поэтому они будут уместны у бассейнов и около детских зон.

Совет ландшафтного дизайнера: будьте готовы к тому, что такие дорожки придется кропотливо очищать от листвы, иногда промывать водой, а весной после таяния снега кое-где обновлять насыпь. Для большей практичности и тактильности выбирайте материал не очень крупных фракций.

Отличие обычного бетона от декоративного в том, что с помощью последнего можно имитировать фактуры и цвета других, более дорогостоящих и сложных в укладке материалов — к примеру, натурального камня или плитки. Декоративный бетон прочный и морозостойкий и подходит для дорожек с повышенной нагрузкой.

Совет ландшафтного дизайнера: для оформления садовой дорожки при помощи декоративного бетона предусмотрите надежное основание из щебня или песка, армирующей сетки и гидроизоляционного слоя.

Садовые дорожки, мощенные бетонной плиткой, подойдут всем, кто ищет доступный, прочный и эстетичный вариант для дачного участка. Клинкерная плитка более устойчива к нагрузкам, чем бетонная, и внешне более выразительна, но вместе с тем и стоит дороже.

Совет ландшафтного дизайнера: если бетонная плитка достаточно массивна и имеет толщину 7–8 сантиметров, можно не укладывать ее на бетон и ограничиться песчаным или щебеночным основанием.

Сложно отыскать более богатые на фактуры и цвет материалы, чем натуральный гранит, известняк, шунгит или базальт. Из натуральных материалов также широко применяется укладка дорожек брусчаткой и булыжником. К использованию последнего следует подойти с осторожностью: крупные объемные камни на поверхности дорожки могут стать причиной травм для пожилых людей и маленьких детей.

Другие важные особенности таких дорожек — щепетильность технологии укладки, точность выравнивания готового покрытия и высокая стоимость материалов.

Совет ландшафтного дизайнера: помните, что зимой мощенные натуральным камнем дорожки станут скользкими и травмоопасными, поэтому следует своевременно обрабатывать их водоотталкивающими растворами.

Экономичная и легкая в монтаже система надежно защищает дорожку от атмосферных и талых вод.

Для садовой дорожки с PLANTER Geo можно использовать самые разные варианты финишного покрытия — от гравия и тротуарной плитки до брусчатки.

Благодаря прикрепленному слою геотекстиля мембрана PLANTER Geo гарантирует стабильность песчаного основания садовой дорожки.

Отличный выбор для создания эко-дорожек. Для спилов лучше использовать древесину твердых пород дерева, например, дуба. Подойдут и спилы от ели или яблони, но в этом случае срок службы дорожки будет значительно короче.

Совет ландшафтного дизайнера: сделать такую дорожку совсем несложно. Нижнюю часть спила следует обработать антисептиком и уложить на подготовленное основание из песка, а промежутки между спилами засыпать песком, щебнем, гравием или древесной корой.

Если участок небольшой, вполне допустимо оставить дорожки зелеными и использовать для этого обыкновенную газонную траву. Есть и другая разновидность зеленой дорожки: уложить ее камнем или плиткой, оставив промежутки под газон.

Совет ландшафтного дизайнера: величина газонных «швов» может варьироваться в зависимости от назначения дорожки. «Прогулочные» можно замостить поплотнее, а для дорожек-площадок швы лучше оставить широкими. В любом случае, главное, чтобы переходы от травы к камню не мешали передвигаться.