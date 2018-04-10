Вестники весны — крокусы

Одними из первых после схода снега распускаются в саду мои любимцы — крокусы. Эти цветы удивительно неприхотливы: достаточно посадить их однажды, и на протяжении многих лет они будут пробиваться сквозь снег и прошлогоднюю траву, чтобы возвестить приход очередной весны. Нравится мне и то, что сажать их можно практически в любом месте — поскольку цветут крокусы рано, они везде будут уместны, а позже другие, более поздние цветы скроют их увядающую листву.

Цветущие крокусы

Выращивание крокусов и уход за ними

Размножить крокусы очень легко: они дают много дочерних луковичек, и спустя буквально два-три года на месте посадки образуется плотное гнездо, которое выкапывают, когда растение отцветет, делят и рассаживают на новое место. Весеннецветущие крокусы сажают осенью; осенние — летом. Они хорошо себя чувствуют и на солнечных участках, и в рассеянной тени кустарников и деревьев. На ярко освещенных полянках цветение будет более обильным. Глубина посадки крокусов — от 5 до 10 см, в зависимости от размера луковицы; расстояние между луковицами — до 10 см. Выращивание крокусов несложно; достаточно выбрать для них место с водопроницаемой и рыхлой почвой: при застое воды луковицы будут гнить. Если земля на участке глинистая, плотная, тяжелая, добавьте песок и компост, когда будете готовить место для посадки.

Крокус крупноцветковый

Ухода за крокусами практически не требуется. Можно замульчировать почву на зиму компостом или листвой; по мере увядания удаляйте цветки, чтобы они не нарушали красоту композиции. Не следует обрывать листья, пока они сами не увянут, иначе вы можете ослабить луковицы.

Крокусы в саду

Крокусы лучше всего смотрятся в групповых посадках — так их яркие краски заметнее и выразительнее. Их можно сочетать с другими первоцветами и комбинировать между собой. Изумительно смотрятся крокусы, посаженные возле камней: нежные цветки выделяются на фоне строгих валунов, и этот контраст очень декоративен, поэтому крокусы — хорошие растения для рокариев, каменистых горок, но здесь ботанические виды более уместны, чем голландские гибриды. Хороши крокусы и среди газонной зелени, и под кустарниками. Если вы сажаете крокусы на газоне, учтите, что скашивать траву на этом участке не следует раньше, чем полностью увянут их листья.

Крокус крупноцветковый Пиквик

Другие идеи использования крокусов и иных луковичных цветов в садовом дизайне вы найдете в статье Луковичные чудеса: яркие идеи для весенних цветников.

Классификация крокусов

Крокусы, растущие в наших садах, условно разделяют на ботанические (мелкоцветковые) и крупноцветковые голландские гибриды. Ботанические крокусы, в свою очередь, бывают весеннецветущими и осенними; иногда среди весеннецветущих особо выделяют ранневесенние, период цветения которых в некоторых регионах может начинаться уже в феврале. И ботанические, и гибридные цветы могут иметь разную окраску; чаще всего встречаются белые, желтые крокусы и цветки всевозможных оттенков фиолетового цвета. Кроме того, есть растения с необычной двухцветной окраской цветков. Тонкие длинные листочки крокусов тоже могут быть двухцветными: у многих сортов и гибридов они имеют яркие продольные белые полосы. Среди весенних ботанических крокусов особо распространены сорта двух видов: крокуса Томмазини и крокуса золотистоцветкового. Для крокуса Томмазини характерны цветки преимущественно лилового или розового цвета; удлиненные, воронкообразной формы, они имеют ярко-желтые тычинки. К числу популярных сортов относятся 'Rubi Giant' и 'Taplow Ruby'. Крокус золотистоцветковый заметен пышным цветением: каждая клубнелуковица может формировать до 10 цветков. Его характерным отличием служит разная расцветка внутренних и внешних — более темных или имеющих прожилки — лепестков. На узких листьях, отрастающих уже во время цветения, выделяются белые продольные полосы. Сорта, выведенные на основе крокуса золотистоцветкового, имеют двухцветную окраску: сине-фиолетовые 'Blue Bird', 'Skyline', 'Blue Peter'; белые 'White Beauty' и 'Snow Bunting'; желтые 'Cream Beauty', 'Gipsy Girl' и другие.

Крокус золотистоцветковый

Голландские крокусы, известные цветоводам как крупноцветковые, являются гибридами, созданными на основе крокуса весеннего и (частично) крокуса желтого. Цветовая гамма голландских крокусов невероятно обширна; среди них много сортов с двухцветной окраской, например популярный 'Pickwick', выделяющийся характерными сиренево-пурпурными прожилками на белом фоне. Среди однотонных сортов очень популярен белый 'Joan of Arc', образующий множество крупных цветков.

Крокус крупноцветковый Жанна д`Арк Некоторые сорта голландских крокусов пригодны для выгонки: 'Flower Record', 'Early Perfektion', 'Pickwick' и другие. Не менее многообразны и крокусы, цветущие осенью, но они значительно меньше распространены, и их селекцией тоже занимались меньше, поэтому выбор сортов невелик. Два самых известных вида осенних крокусов: крокус прекрасный, отменно размножающийся самосевом, и крокус посевной (он же шафран культурный — именно его рыльца с древних времен служат сырьем для получения природного красителя и пряности). К сожалению, осеннецветущие крокусы мне завести пока не удалось. Возможно, посадочный материал съели мыши. Эти грызуны — главные враги луковичек, и чтобы спасти от них посадки, приходится использовать специальные пластиковые корзинки. Правда, сажать в них цветы не везде удобно — например, под кустарниками это не слишком удачная идея. Каждый год я с нетерпением жду, когда же сойдет снег и навстречу солнцу раскроются эти яркие вестники весны. А у вас в саду цветут крокусы? Если вам нравятся эти цветы, непременно загляните в публикации наших читателей:

Мои крокусы

Цветы марта. Ботанические крокусы

Чудо-крокусы

Крокус осеннецветущий

Весенние цветы и камни

Посадите крокусы