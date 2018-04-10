Маленького китайца засосало в беговую дорожку

В одном из тренажерных залов Китая маленький мальчик, играющий с большим мячом, попал под беговую дорожку. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Ребенок лежал на фитболе и подкатился к тренажеру. Тот начал засасывать его под себя, а занимавшаяся на дорожке женщина никак не реагировала на произошедшее. Когда руки мальчика уже скрылись под дорожкой, его прибежала спасать другая китаянка. Ей удалось вытащить ребенка.