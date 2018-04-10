Ещё
Маленького китайца засосало в беговую дорожку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маленького китайца засосало в беговую дорожку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В одном из тренажерных залов Китая маленький мальчик, играющий с большим мячом, попал под беговую дорожку. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
Ребенок лежал на фитболе и подкатился к тренажеру. Тот начал засасывать его под себя, а занимавшаяся на дорожке женщина никак не реагировала на произошедшее. Когда руки мальчика уже скрылись под дорожкой, его прибежала спасать другая китаянка. Ей удалось вытащить ребенка.
В апреле 2016 года появился рекламный ролик Apple Musiс, в котором певица Тейлор Свифт падает с беговой дорожки во время тренировки. Девушка так увлекается танцами под композицию Дрейка, что буквально вылетает с тренажера.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобода выходит замуж?3
Ученые узнали, как научиться полноценно высыпаться9
Как по группе крови вычислить хорошего любовника21
Отец показал голое фото Ольги Бузовой
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения19
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение