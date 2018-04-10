Сотрудники Алтай-Кокса отметили Всемирный день здоровья

Сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) отметили Всемирный день здоровья производственной гимнастикой в стиле ретро, дегустацией полезных продуктов и фито-напитков.

На радиостанции Алтай-Кокса звучала бодрая мелодия и инструкции по выполнению физических упражнений. Производственная гимнастика в стиле ретро зарядила заводчан отличным настроением. Теперь полезные радио-разминки станут регулярными.

В заводских столовых организовали фито-бар и гостевые столы «Путь к здоровому питанию».

В заводском здравпункте все желающие прошли дополнительное обследование: анализ крови, электрокардиограмма, измерение давления и индекса массы тела.

В честь Дня здоровья медработники профилактория «Бодрость» провели акцию «Свободные часы» для посетителей бассейна, тренажерного зала, солярия. Любой горожанин мог бесплатно воспользоваться этими услугами.

Фоторепортаж о Дне здоровья можно просмотреть по ссылке.

Видеорепортаж можно посмотреть по ссылке

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.