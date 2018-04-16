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Пропавшую в Башкирии молодую маму искали шесть дней
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Пропавшую в Башкирии молодую маму искали шесть дней
ufa1.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
ufa1.ru
16 апреля свернули поиски 31-летней Аиды Куликовой. Волонтеры сообщили хорошую новость: женщина жива и здорова.
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