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Пропавшую в Башкирии молодую маму искали шесть дней
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Пропавшую в Башкирии молодую маму искали шесть дней 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
16 апреля свернули поиски 31-летней Аиды Куликовой. Волонтеры сообщили хорошую новость: женщина жива и здорова.
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