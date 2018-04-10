В Башкирии больше месяца ищут пропавшего Виталия Трускова

В Давлеканово 26 февраля пропал 26-летний Виталий Трусков, сообщается в группе «Поиск детей — Уфа». По словам родственников парень может находиться в Уфе.

Приметы пропавшего: рост 180-185 см., худощавое телосложение, короткие светлые волосы и светлые глаза. У Виталия есть борода, иногда он носит очки. Молодой человек был одет в тёмно-синюю зимнюю куртку, черную вязаную шапку, черный свитер с высоким горлом и серыми полосами на груди и черные кроссовки Nike. Все, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, позвоните по телефонам:02 или 020, 89177949484, 89279698919, 89279416511.