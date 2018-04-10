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В Башкирии больше месяца ищут пропавшего Виталия Трускова
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В Башкирии больше месяца ищут пропавшего Виталия Трускова 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Давлеканово 26 февраля пропал 26-летний Виталий Трусков, сообщается в группе «Поиск детей — Уфа». По словам родственников парень может находиться в Уфе.
Приметы пропавшего: рост 180-185 см., худощавое телосложение, короткие светлые волосы и светлые глаза. У Виталия есть борода, иногда он носит очки. Молодой человек был одет в тёмно-синюю зимнюю куртку, черную вязаную шапку, черный свитер с высоким горлом и серыми полосами на груди и черные кроссовки Nike. Все, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, позвоните по телефонам:02 или 020, 89177949484, 89279698919, 89279416511.
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