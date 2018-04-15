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В Башкирии две недели ищут пропавшую 30-летнюю женщину
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В Башкирии две недели ищут пропавшую 30-летнюю женщину 

ufa1.ru 23 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Туймазах уже две недели ищут пропавшую Екатерину Зайнетдинову.
30-летнюю женщину в последний раз видели 1 апреля, с тех пор на связь она не выходила, дома не появлялась. Сегодня, 15 апреля, волонтеры Туймазов выйдут расклеивать объявления и опрашивать местных жителей.
Екатерина в день пропажи была одета в красную куртку по колено, черные замшевые ботинки и красную шапку. При себе у нее была коричневая сумка.
— Рост пропавшей около 150 сантиметров, худая, рыжие волосы и карие глаза, — сообщили волонтеры отряда «Liza Alert».
Чтобы принять участие в поисках, позвоните координатору по номеру: 8 (987) 099-7092.
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