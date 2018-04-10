The Weeknd пригласил Беллу Хадид на свидание

не собирается отступать и видимо всерьез намерен вернуть свою бывшую возлюбленную Беллу Хадид . Как стало известно, Эйбел официально выслал приглашение для Беллы, чтобы модель официально сопровождала Абеля, как девушка на фестивале Coachella.

«Абель пригласил Белла в на романтические выходные вместе. Он написал ей, для него бы многое значило, если бы Белла поддержала его за кулисами во время большого шоу» — поделился приближенный к Хадид.

Эйбел уверен, что Белла сможет отложить свои дела, простить былые обиды и уделить ему хотя бы два дня.

«Если Белла согласится, то он осыпит любимую девушку вниманием, цветами, поцелуями и подарками» — сообщает.

Остается только ждать, что непреклонная Белла ответит любимому «Да» и простит бой-френда за предательство с Селеной Гомес. В конце концов, с каким парнем не бывает. Изменил, оступился и вернулся. И перчик в конце статьи. На Коачелла должна появится и Селена Гомес. Будем весело, если герои любовного треугольника встреться все вместе.