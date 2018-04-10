The Weeknd пригласил Беллу Хадид на свидание 

не собирается отступать и видимо всерьез намерен вернуть свою бывшую возлюбленную Беллу Хадид. Как стало известно, Эйбел официально выслал приглашение для Беллы, чтобы модель официально сопровождала Абеля, как девушка на фестивале Coachella.
«Абель пригласил Белла в на романтические выходные вместе. Он написал ей, для него бы многое значило, если бы Белла поддержала его за кулисами во время большого шоу» — поделился приближенный к Хадид.
Эйбел уверен, что Белла сможет отложить свои дела, простить былые обиды и уделить ему хотя бы два дня.
«Если Белла согласится, то он осыпит любимую девушку вниманием, цветами, поцелуями и подарками» — сообщает.
Остается только ждать, что непреклонная Белла ответит любимому «Да» и простит бой-френда за предательство с Селеной Гомес. В конце концов, с каким парнем не бывает. Изменил, оступился и вернулся. И перчик в конце статьи. На Коачелла должна появится и Селена Гомес. Будем весело, если герои любовного треугольника встреться все вместе.