10 способов справиться с безответной любовью

Трезво оцените ситуацию

Если он не звонит, не пишет и никак не проявляет своего интереса, то это не потому что он скромный/очень занят/болеет/пока не готов. Возможно, мы вас огорчим, но в отношениях все проще, чем кажется: если вы интересны мужчине, он находит способы (и время) это показать. Если вы ему неинтересны, то он отходит в сторону и не парится. И никакие пылкие сообщения, проявления заботы и горячие пирожки не изменят ситуацию. Будьте честны перед самой собой и не тратьте время на того, кто не стремится провести его с вам.

Пожалейте себя

Только постарайтесь не слишком усердствовать. Можете поплакать и пожаловаться подруге, но не упивайтесь своей болью и не возводите ее в культ. Да, в этот раз вам не повезло, но жизнь на этом не заканчивается. Несмотря ни на что, сохраняйте оптимизм и не спешите ставить крест на этом мире и на себе.

Придумайте себе занятие

Такое, которое будет вас отвлекать от ожидания его звонка. Сажайте огурцы, вышивайте крестиком, стойте в планке по полчаса, гуляйте с собаками из приюта, запишитесь на курсы суахили… Делайте хоть что-то, только перестаньте 24/7 смотреть на темный экран смартфона. Постепенно вы сможете избавиться от вредной привычки и из Ждуна превратитесь обратно в нормального человека.

Переключите внимание

Конечно, вы снесли с телефона все приложения для знакомств в тот самый день, когда поняли, что влюбились. Вот и зря! Если любовь оказалась «неправильной», а объект ваших мечтаний не сильно-то ценит ваши прекрасные порывы, возвращайтесь в Tinder (или что у вас там еще было установлено). Флиртуйте, знакомьтесь, ходите на свидания. Помните, что клин клином вышибают? Вот и вперед: вышибайте!

Развенчайте кумира

Уверены ли вы в том, что влюбились в реального человека, а не в образ, который сами придумали? Возможно, этот условный Петя не так уж и прекрасен, как вы себе представляете. Наверняка вы вспомните парочку эпизодов, когда ваш «идеальный» герой вел себя не так уж безукоризненно. Перестаньте вспоминать, как он однажды помог вам донести до подъезда сумки с продуктами. Лучше вспомните, как он забыл поздравить вас с днем рождения.

Займитесь творчеством

Иногда на волне страданий люди создают гениальные музыкальные произведения или пишут стихи, которые потом цитирует весь интернет (ну по меньшей мере). Дайте выплеск своим эмоциям, создайте что-нибудь крутое. Даже если вам не захочется ни с кем делится результатом своего творчества, вы точно ощутите облегчение в процессе работы. А там, кто знает? — Может быть, ваша минута славы не за горами, и Пете придется кусать локти. Жгите!

Измените круг общения

Особенно это актуально, если вы влюбились не в парня, который живет в другой стране, а в коллегу по работе, например. Помните про «с глаз долой — из сердца вон»? Это работает: проверено. Возможно, уволиться — не лучшее, что можно посоветовать, но хотя бы сведите общение к минимуму и перестаньте преследовать его во время обеденных перерывов. Если вы влюбились в мужчину, с которым у вас 100500 общих друзей (и не только на «Фэйсбуке»), постарайтесь на время выйти из тусовки. Не переживайте: настоящие друзья отнесутся с пониманием.

Перестаньте фантазировать

«А вот если бы я…», «а если бы он…». Стоп! История не имеет сослагательного наклонения. Все, что сказано, — сказано. Все, что сделано, — сделано. Вы ничего не можете изменить. Вот и перестаньте себя изводить. Помните еще одну прописную истину про «насильно мил не будешь»? Вряд ли вы что-то испортили, «не так» на него посмотрев три года назад. Скорее всего, ничего бы ваш взгляд не изменил. Вы просто не из его романа, окей?

Работайте над собой

Сделайте маникюр и дойдите, наконец, до парикмахерской. Купите платье мечты и начните улыбаться отражению в зеркале. Очень скоро на горизонте появятся новые мужчины, которые точно отвлекут вас от тягостных мыслей о безответной любви. Только старайтесь делать все это не «на зло», а для себя — это приносит больше удовольствия и пользы.

Смиритесь

То, что какой-то мужчина в вас не влюбился, хоть вы и очень пытались добиться его расположения, еще не означает, что вы «какая-то не такая». Просто иногда так бывает: не все пары совпадают, не все люди подходят друг другу. Все обязательно сложится, просто немного по-другому.