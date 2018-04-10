В Кирове пропал 9-летний мальчик

В Кирове 9-летний мальчик ушел утром в школу и пропал.

Информация об этом появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Максим Дудин ушел из дома около 7 часов утра 9 апреля, но назад не вернулся.

Приметы Максима: рост 120 см, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы. Мальчик был одет в серую шапку с надписью спереди Classic, темно-синюю куртку длиной до бедра без капюшона, темно-синий спортивный костюм, темно-синие кроссовки Nike. С собой у него был рюкзак с учебниками.

Если вы знаете, где находится ребенок, позвоните по бесплатному номеру «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или в полицию 102.