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В Кирове пропал 9-летний мальчик
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В Кирове пропал 9-летний мальчик 

Vyatka-grad.ru 35 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове 9-летний мальчик ушел утром в школу и пропал.
Информация об этом появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Максим Дудин ушел из дома около 7 часов утра 9 апреля, но назад не вернулся.
Приметы Максима: рост 120 см, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы. Мальчик был одет в серую шапку с надписью спереди Classic, темно-синюю куртку длиной до бедра без капюшона, темно-синий спортивный костюм, темно-синие кроссовки Nike. С собой у него был рюкзак с учебниками.
Если вы знаете, где находится ребенок, позвоните по бесплатному номеру «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или в полицию 102.
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