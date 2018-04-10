Как выбирают бренды Якутии

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Берестяную посуду, ювелирные изделия, свадебные наряды якутской невесты, древние наскальные рисунки на Ленских столбах, ритуальные кубки — чороны и другие объекты культурного наследия предложили сделать официальными брендами Якутии. Группа экспертов из Центра нематериального культурного наследия народов Якутии по запросу правительства региона начала работу над созданием специального реестра объектов культурного наследия, подлежащих брендированию.

Эксперты считают, что уникальные многовековые традиции и технологии предметов якутской культуры могут быть утеряны из-за массового производства изделий на промышленном уровне, в том числе и за рубежом. По их мнению, брендирование позволит объявить культурные объекты национальными символами, которые удалось возродить в 1990-е годы после долгого забвения в советское время, считают специалисты.

О том, как выбирают символы Якутии и как возрождают народные промыслы — в материале ТАСС.

Народные ремесла как бренды

В советское время многое, связанное с традиционной культурой якутов, шаманизмом, народными ремеслами, было утеряно или забыто. Сегодня приходится возрождать не только традиционные приемы изготовления многих предметов, но и восстанавливать их духовное и культурное значение, отметила руководитель центра, кандидат филологических наук Агафья Захарова.

"Например, ритуальный кубок чорон, который в древности имел сакральное значение. По историческим сведениям, которые сохранились с XVI — XVII веков, самые большие кубки — длиной до полуметра — предназначались для угощения кумысом (молочный напиток — прим. ТАСС) высших божеств во время ритуального праздника встречи лета у якутов — Ысыах. Были кубки и других размеров, которые также применялись в ритуалах — их размер зависел от социального статуса человека", — рассказала она.

Неофициально чорон является национальным брендом Якутии, считает эксперт. «Но он нигде не зарегистрирован в качестве национального бренда или символа. Для этого мы сейчас описываем предмет: историю, бытование в XVI — XVII веках. Кстати, чороны очень активно вывозили в дореволюционное время. Благодаря этому, например, они хранятся в Американском музее естественной истории», — рассказала Захарова.

Мастеров по изготовлению чоронов сегодня немного, осталось всего несколько в улусах республики. «Все наши мастера по дереву — потомственные, как шаманы и олонхосуты (исполнители якутского эпоса — прим. ТАСС)», — рассказала собеседница агентства.

Время привносит свои коррективы и в каноны традиционных ремесел. «Конечно, идет модификация традиционных изделий под требования современного человека. Некоторые мастера используют современную технику и аппараты, отходят от традиционных канонов. Мы радуемся тому, что чорон не умер, не стал только музейным экспонатом», — добавила Захарова.

По мнению экспертов, помимо чорона национальными символами Якутии должны стать ювелирные изделия с неповторимыми национальными узорами и символикой, берестяная посуда, обладающая уникальными свойствами хранения продуктов питания, а также разнообразие этнической одежды, в том числе зимней обуви.

Конкуренция из Китая

Эксперты отмечают, что спрос на продукцию с национальной символикой и технологиями в республике растет в последние годы. Однако небольшие мастерские не могут удовлетворить этот спрос, чем воспользовались предприниматели из Китая — оттуда в республику ввозят посуду с якутскими узорами, традиционную одежду и даже унты (сапоги из оленьего меха). «В Китае производят все, в том числе и главный символ республики — чорон. Правда не из дерева, а из фарфора или глины. Традиционные якутские платья, производимые в Китае, лишь внешне напоминают оригинальные традиционные изделия», — отметила собеседница агентства.

В том, что китайские производители достаточно активно производят товары с национальной символикой, виноваты и сами жители республики, считает она. «Во многом виноваты наши местные предприниматели, которые заказывают партии товаров у китайских изготовителей. Так получается дешевле и выгоднее», — пояснила Захарова.

В этом исследователь видит потенциальную угрозу и считает необходимым сначала должным образом описать и задокументировать существующие объекты культурного наследия. «Думаю, обязательно нужно довести до конца. Наши ремесла и традиционные изделия должны стать национальными символами и находиться под охраной государства», — подчеркнула эксперт.

Хранители истории

Центр нематериального культурного наследия народов Якутии был создан в 2015 году и является подразделением республиканского Дома дружбы народов имени классика якутской литературы Алексея Кулаковского . Специалисты занимаются формированием Единой электронной базы данных элементов нематериального культурного наследия народов Якутии.

Каждый из четырех сотрудников центра — уникальный специалист со своей специализацией. «Фронт работы большой. Нас четыре человека, а народов, наследие которых документируем, — больше: якуты, русские старожилы, эвены, эвенки, юкагиры, долганы и другие. Своим основным достижением мы считаем то, что добились включения олонхо (героического эпоса якутского народа) в список шедевров нематериального наследия ЮНЕСКО », — рассказала руководитель центра, отметив, что это результат работы большого коллектива ученых и энтузиастов всей республики.

Каждый элемент, вносимый в базу, должен полностью соответствовать стандартам Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Согласно конвенции, определение культурного наследия весьма широко: это народные ремесла, обычаи, обряды, календарные праздники, знания и навыки народной медицины … «Каждый элемент культуры должен вноситься в реестр, если он еще бытует (используется в быту — прим. ТАСС). Пока есть носители культуры, народные коллективы, мастера, наша работа должна продолжаться», — заключает исследователь.