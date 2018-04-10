Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения паразитами через рыбу

Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения паразитами через необеззараженную рыбу в России, а также напомнил о мерах профилактики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает о распространении на территории Российской Федерации паразитозов у человека, заражение которой происходит через необеззараженную рыбу, содержащую личинки паразитов. Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что описторхоз является одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. В целом по стране в 2017 г. было выявлено 18 тыс. 775 случаев описторхоза (12,7 случаев на 100 тыс. населения). Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде.

«Одна из причин сложившейся ситуации по описторхозу в Российской Федерации — сброс необеззараженных сточных вод от возбудителей паразитозов в поверхностные водоемы, а также несоблюдение режима обеззараживания рыбы семейства карповых на рыбоперерабатывающих предприятиях. Заражение человека происходит также через рыбу, добытую путем любительского лова», — пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что в качестве мер личной профилактики варить рыбу необходимо в течение 15 мин с момента закипания; жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 мин; солить: мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы. Также личинки описторхисов погибают при низкой температуре (минус 40 градусов в толще рыбы) в течение 7 часов.

Добавляется, что анизакидоз — это заболевание человека, вызываемое личинками гельминтов, характеризующееся развитием патологического процесса в желудочно-кишечном тракте. Потенциальными носителями личинок анизакиид являются представители более 20 семейств промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков, в том числе нототения, скумбрия, тунцы, сардины, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морские окуни, камбала, рыба-сабля, кальмары и другие. Зараженность рыбы личинками анизакиид морской рыбы может достигать до 100%. Личинки анизакиид погибают также путем воздействия низких температур и термической обработки.

В ведомстве также пояснили, что дифиллоботриозы — это гельминтоз, протекающий с признаками преимущественного поражения желудочно-кишечного тракта и часто сопровождающийся развитием анемии. В Российской Федерации в 2017 г. было выявлено 4 тыс. 217 случаев дифиллоботриоза (2,8 случаев на 100 тыс. населения). Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека являются не только рыбы, обитающие в пресноводных водоемах: щука, окунь, налим, ерш, судак, а также морские рыбы, которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие.

«В 2017 г. 1,5% исследованных проб рыбы и продуктов ее переработки содержали живые личинки паразитов. Роспотребнадзор предупреждает, что риск употребления населением необеззараженной рыбы, особенно в эндемичных по описторхозу, анизакидозу и дифиллоботриозу территориях, остается высоким. Чтобы избежать заболевания, необходимо соблюдать меры профилактики», — резюмировали в ведомстве.