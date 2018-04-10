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Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения паразитами через рыбную продукцию
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Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения паразитами через рыбную продукцию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении в РФ паразитозов, передающихся через рыбу и рыбную продукцию. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает о распространении на территории Российской Федерации паразитозов у человека, заражение которой происходит через необеззараженную рыбу, содержащую личинки паразитов", — говорится в сообщении.
По информации Роспотребнадзора, в 2017 году 1,5% исследованных проб рыбы и продуктов ее переработки содержали живые личинки паразитов. Наиболее распространенными видами паразитоза являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. «Кроме того, существует риск заражения более [чем] 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию», — отметили в ведомстве.
Одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу является описторхоз. В целом по стране в 2017 году было выявлено 18775 случаев описторхоза. «В Уральском федеральном округе показатель заболеваемости во много раз превышает среднефедеральные значения — в Ханты-Мансийском автономном округе в 20,5 раза, в Ямало-Ненецком автономном округе в 9,7 раза, в Тюменской области в 7,1 раза, Курганской области в 4,5 раза, Свердловской области в 1,4 раза», — уточняется в сообщении.
Роспотребнадзор рекомендует в мерах предосторожности варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания или жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут. Солить мелкую рыбу следует в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) — в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.
Также в Российской Федерации в 2017 году было выявлено 4217 случаев дифиллоботриоза (гельминтоз, протекающий с признаками преимущественного поражения желудочно-кишечного тракта и часто сопровождающийся развитием анемии). Наиболее эндемичными территориями, в которых показатели заболеваемости дифиллоботриозом во много раз превышают среднефедеральные, являются Республика Саха (Якутия) (превышение в 37 раз), Республика Хакасия (в 25 раз), Ненецкий автономный округ (в 27 раз), Ямало-Ненецкий автономный округ (в 13 раз), Красноярский край (в 11,5 раз), Республика Бурятия (в 4 раза), Республика Карелия (в 4 раза), Республика Коми (в 3,8 раза), Пермский край (в 3 раза), Ханты-Мансийский автономный округ (в 3,2 раза).
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