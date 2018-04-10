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155-килограммовая модель Тесс Холлидей восхитила фолловеров селфи в розовом нижнем белье
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155-килограммовая модель Тесс Холлидей восхитила фолловеров селфи в розовом нижнем белье 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Девушка опубликовала в личном блоге фото в розовом нижнем белье. На снимке видны все особенности фигуры 155-килограммовой модели, которых она совершенно не стесняется — валики на спине, складки на животе и не отфотошопленный целлюлит на массивных бедрах. Все это девушку нисколько не заботит.
— подписала она фото, получив масштабную поддержку от фолловеров: в комментариях Тесс называют прекрасной хулиганкой и иконой мотивации. Кстати, супруг самой полной модели в мире Ник тоже обладает пышными формами и души не чает в жене. В минувшие выходные она поделилась вот таким романтическим кадром:
Тесс и Ник Холлидей воспитывают двоих сыновей: Райли и Боуи Джунипера. А на вопросы о похудении после родов Тесс только смеется. А как тебе ее бодипозитив?
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Фото:Instagram
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