В Саратовской области пропала 12-летняя школьница с рюкзаком

В Красноармейске Саратовской области еще с воскресенья, 8 апреля, нет вестей от 12-летней шольницы. Анастасия Российская была одета в короткую осеннюю куртку с капюшоном темно-синего цвета, джинсы темно-синие, розовую со стразами водолазку, черные кроссовки с белой подошвой и белыми стразами.

С собой у Насти был рюкзак темно-серого цвета. Сообщение о пропаже подростка опубликовали активисты на странице отряда «Лиза Алерт».

Приметы подростка: рост 157-159 см, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые.