Ещё
В Саратовской области пропала 12-летняя школьница с рюкзаком
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратовской области пропала 12-летняя школьница с рюкзаком 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Красноармейске Саратовской области еще с воскресенья, 8 апреля, нет вестей от 12-летней шольницы. Анастасия Российская была одета в короткую осеннюю куртку с капюшоном темно-синего цвета, джинсы темно-синие, розовую со стразами водолазку, черные кроссовки с белой подошвой и белыми стразами.
С собой у Насти был рюкзак темно-серого цвета. Сообщение о пропаже подростка опубликовали активисты на странице отряда «Лиза Алерт».
Приметы подростка: рост 157-159 см, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые.
Всех, кто может сообщить какие-либо сведения об Анастасии, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 02, 102 или обращаться в О МВД РФ по Красноармейскому району. Телефон: +7 (8452) 741-186.
АиФ: последние новости
В Саратовской области подорожали яйца к Пасхе В Саратове и области будут работать пасхальные ярмарки В Саратове будут работать пасхальные ярмарки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда25
Отец показал голое фото Бузовой48
Как по группе крови вычислить хорошего любовника38
10 признаков вашей гениальности4
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты54
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение