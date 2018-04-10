В Саратовской области пропала 12-летняя школьница с рюкзаком 

В Красноармейске Саратовской области еще с воскресенья, 8 апреля, нет вестей от 12-летней шольницы. Анастасия Российская была одета в короткую осеннюю куртку с капюшоном темно-синего цвета, джинсы темно-синие, розовую со стразами водолазку, черные кроссовки с белой подошвой и белыми стразами.
С собой у Насти был рюкзак темно-серого цвета. Сообщение о пропаже подростка опубликовали активисты на странице отряда «Лиза Алерт».
Приметы подростка: рост 157-159 см, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые.
Всех, кто может сообщить какие-либо сведения об Анастасии, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 02, 102 или обращаться в О МВД РФ по Красноармейскому району. Телефон: +7 (8452) 741-186.