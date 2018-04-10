РПН: россияне все чаще заражаются глистами от рыбы

Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Роспотребнадзор (РПН) предупредил россиян о распространении паразитозов, передающихся через рыбу и рыбные продукты.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает о распространении на территории Российской Федерации паразитозов у человека, заражение которой происходит через необеззараженную рыбу, содержащую личинки паразитов", — сообщает РПН. В 2017 г. 1,5% исследованных проб рыбы и продуктов рыбной переработки содержали живые личинки паразитов. Наиболее распространенными видами паразитоза являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы и анизакидозы. «Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию», — подчеркивает РПН. Одним из самых опасных и распространенных заболеваний, передающихся через рыбу, является описторхоз. В 2017 г. в России выявили 18775 случаев описторхоза. «В Уральском федеральном округе показатель заболеваемости во много раз превышает среднефедеральные значения: в Ханты-Мансийском автономном округе — в 20,5 раза, в Ямало-Ненецком автономном округе — в 9,7 раза, в Тюменской области — в 7,1 раза, Курганской области — в 4,5 раза, Свердловской области — в 1,4 раза», — поясняет РПН. РПН советует варить рыбу в течение 15 мин. или жарить в распластанном виде в масле в течение 20 мин. Солить мелкую рыбу следует в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) — в течение 40 дней с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы. В 2017 г. в России выявили 4217 случаев дифиллоботриоза (гельминтоз, протекающий с признаками преимущественного поражения желудочно-кишечного тракта и часто сопровождающийся развитием анемии). Наиболее эндемичными регионами являются Якутия (превышение в 37 раз), Хакасия (в 25 раз), Ненецкий автономный округ (в 27 раз), Ямало-Ненецкий автономный округ (в 13 раз), Красноярский край (в 11,5 раза), Бурятия (в 4 раза), Карелия (в 4 раза), Коми (в 3,8 раза), Пермский край (в 3 раза) и Ханты-Мансийский автономный округ (в 3,2 раза).