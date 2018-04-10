Откровенные фото сибирячки попали в топ «Miss MAXIM-2018»

Верхние строчки «горячей сотни» заняли сексуальные жительницы Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. Главный приз — фото на обложке. Наилучшее достижение представительниц Новосибирска — 47 место. Его занимает 26-летняя Виктория Ковтунович.

У Вики идеальные параметры — 90/60/90. «Правда, сейчас, после зимы объем талии 62 сантиметра, — шутит девушка, — но это поправимо». В Новосибирск Виктория приехала из города Находка, где работала инженером-экономистом. «Замеры, сметы, счета — это было интересно, конечно, но сейчас я приехала в Новосибирск и работаю моделью».

На вопрос о том, как ее молодой человек относится к подобному весьма откровенному конкурсу, Виктория призналась, что кавалера у нее пока нет и спрашивать разрешения на участие в конкурсе ей не нужно. «Ранее я никогда не участвовала в конкурсах красоты, а нынче просто захотелось, не обязательно для этого иметь причину», — говорит красавица.

Добавим, что Виктория обожает поэзию, знает наизусть много стихов и даже пробует сочинять сама. «Но они не для чужих глаз», — добавила девушка.