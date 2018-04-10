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На что Эмбер Херд потратила потратила $5 млн отступных Джонни Деппа
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На что Эмбер Херд потратила потратила $5 млн отступных Джонни Деппа 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Как сообщает портал TMZ, красавица исполнила свое обещание и пустила деньги на благотворительность. Около $5 млн она пожертовала детской больнице Лос-Анджелеса, Американскому онкологическому обществу, компании AEG и другим больницам. Сама Херд не хвастала этим решением, однако в последние дни в ее Instagram появилось множество фото— и видеосъемок из различных больниц. На фото Эмбер Херд обнимает детей, наблюдает за операциями и позирует в костюме медсестры, который ей очень идет.
Актеры поженились в начале 2015 года. Спустя чуть более, чем год, Эмбер Херд обвинила мужа в насилии и подала на развод. Она запросила с Джонни Деппа $7 млн «разводных» и сразу заявила, что они пойдут на благотворительность. C тех пор роскошная блондинка уже успела закрутить роман со своим давним приятелем, изобретателем и миллиардером Илоном Маском, и расстаться с ним.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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