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Отец Бейонсе о ее дочери: «Блу Айви — настоящая звезда»
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Отец Бейонсе о ее дочери: «Блу Айви — настоящая звезда» 

Журнал ОК! 1 час назад
Мэтью Ноулз уверен, что его внучка Блу Айви будет иметь такое же светлое будущее в шоу-бизнесе, как и его дочери — Бейонсе и Соланж Ноулз. Мужчина уже видит в 6-летней девочке артистку.
Блу Айви — настоящая звезда! Я это сразу увидел. Она очень похожа на свою маму Бейонсе и на тетю Соланж, когда те были в ее возрасте.
Бейонсе и Джей Зи c дочкой
Если малышка все-таки решил последовать по стопам своих родителей-суперзвезд, то Мэтью не будет против. Дедушка говорит, что поддержит любой выбор своих внуков.
Я поддержу все, что захочет внучка. Для меня существует лишь одно «но» — является ли это действительно ее страстью? Если эта мечта не дает спать по ночам. Если это действительно страсть, то у вас есть огромные шансы на успех. Вы должны делать то, что искренне желаете. Если сцена станет ее страстью, то я обеими руками буду за!
Напомним, что помимо Блу Айви Бейонсе и Джей Зи воспитывают двойняшек Сэра и Руми, которые родились летом прошлого года.
Бейонсе с дочкой
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