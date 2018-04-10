Уехала из Архангельска и учит «обалденности»: можно ли заработать на чужой нерешительности

«Полезные знания, как продукты питания, — говорит нам Юлия Волт, которая сегодня продает „Курс по обалденности“ в инстаграме. — Мы же покупаем полезную еду, которая дает нам энергию. Знания тоже можно приобрести, переработать, и стать сильнее по жизни». Чему научил нашу собеседницу серый Архангельск, из которого она в итоге перебралась в Доминикану. И что мешает людям быть счастливыми, мы спросили у нее самой.

Архангельск был сущим адом

Юлия Волт родилась в Крыму, в Феодосии, 18 лет прожила в Архангельске, но город ей родным так и не стал. Как только она закончила учебу на кафедре журналистики, — переехала в Новосибирск. В Архангельске была редактором спортивного журнала, а в новом городе за полгода пришла к должности редактора в глянцевом журнале. Новосибирск скоро тоже стал ей неинтересен, и Юлия отправилась на Соловки, где девять месяцев работала в сфере строительства и реконструкции. На островах открыла в себе интерес к самопознанию и пришла к выводу, что готова уехать из России.

— Я накопила денег, выучила испанский язык, и поступила в колледж Барселоны. Четыре месяца я провела в Испании и решила продолжить свой путь — девятый месяц пошел, как я живу в Доминикане, и не думаю, что это последняя точка в моем поиске своего места.

Пользоваться своим талантом — единственная обязанность человека и самый простой путь быть счастливым. Мой талант — писательство. Мне хорошо до него, во время и после. В момент, когда я пишу, я чувствую себя СОБОЙ. Пишу ли я книгу об истории Архангельской гребли или заметку в телефон о доминиканских тараканах — мне кайфово. Вы распознали свой талант? Живёте с ним?. #dominicanrepublic #talant #writer #happy

Публикация от ЮЛИЯ ВОЛТ • ОБАЛДЕННОСТЬ ЖИЗНИ (@ahvolt) 8 Апр 2018 в 9:57 PDT Архангельск не стал для Юлии родным городом — никогда таким не был, как говорит она сама. До пяти лет она жила на море, и уверена, что потребность в солнце для нее — не блажь, а базисное условие для жизни.

— Этот город был для меня сущим адом, я не могла жить, творить в серости, отсутствии солнца. Никогда не чувствовала, что это мой дом, поэтому при первой возможности, когда закончила университет, я оттуда уехала.

«Не хотела быть безликим наемным сотрудником»

Юлия закончила журфак в Архангельске, ей нравится писать — она считает, что это ее основной талант и страсть. Во время учебы и после она работала по профессии. Была мечта стать редактором издания, сначала к этому она пришла в Архангельске, а потом в Новосибирске.

— Мечты я исполнила и ушла из профессии, не хотелось быть безликим наемным сотрудником. К тому же труд журналиста оплачивается не так высоко, как мне необходимо для жизни. В Доминикане я занимаюсь копирайтингом, веду социальные сети, работаю моделью. И все же я в первую очередь журналист, и мое основное умение — получать информацию из разных источников, систематизировать ее, обобщать, накладывать ее на свой личный опыт, опыт других людей, коллекционировать истории и таким образом преподносить какой-то материал.

Юлия Волт: «Сначала я просто рассказывала в инстаграме свои истории, мысли. Мне стали писать девушки. Всем им нужен был толчок к переменам, и все думали, что этот толчок дам им я»

Платный курс «Прокачки обалденности»

Недавно наша собеседница открыла платный «Курс прокачки собственной обалденности от Юлии Волт». Курс длится 15 дней, 3 000 рублей — с одной участницы, и 1 500 — если с подругой.

— По формату курс напоминает мастер-класс. Я рассказываю о своем опыте, своих проблемах, и о том, как я их решала. Обалденность — это, скорее, ирония. Хотелось уйти от серьезных штампов — гармония, любовь к себе, самопознание и всё в этом духе. В моей жизни было много проблем, ошибок и сложностей, однако я умею и люблю наслаждаться жизнью.

Публикация от ЮЛИЯ ВОЛТ • ОБАЛДЕННОСТЬ ЖИЗНИ (@ahvolt) 29 Мар 2018 в 8:55 PDT Мы спросили Юлию, из чего складывается чувство обалденности — есть четыре параметра. Во-первых, это знание себя, своих сильных и слабых сторон, что формирует адекватную самооценку. Во-вторых, это уверенность в своих силах с учетом личных ресурсов. В-третьих, ясность и осознанность мысли. В-четвертых, радость жизни — независимо от того, есть ли у тебя сложности.

— Я не считаю себя успешным человеком, я расту — достойно прохожу свой путь и не стою на одной точке — это самое важное. Как только решу, что пришла к успеху, умру для себя. Но то, что я делаю, и как пришла к этому, достойно уважения, несмотря на ошибки и трудности. Как я решила открыть платный курс? Спрос родил предложение — сначала я просто рассказывала в инстаграме свои истории, мысли. Мне стали писать девушки. Всем им нужен был толчок к переменам, и все думали, что этот толчок дам им я. Когда девочек стало много, я решила объединить их в группы. Я не консультант — скорее, старшая сестра или подружка. Близкий человек, который при этом не дает прямых советов — не хочу брать на себя такую ответственность.

«Люди не знают, кто они и чего хотят»

Мужчины к Юлии тоже обращались, но в группу почему-то не идут. Как говорит она сама — проблемы у всех одни и те же — люди не знают себя, не знают, чего хотят в будущем. Не могут радоваться каждому дню и быть благодарным жизни, несмотря на сложности. А вторая большая проблема — страхи, которые мешают что-то делать в новом направлении.

— Да, тренеров и блогеров сегодня развелось много, и есть такое мнение, что это просто балаболы. Но, на мой взгляд, это здорово, — что можно найти человека, который может дать тебе действительно ценные знания. Если потребуются компетенции психолога или других специалистов, конечно, я не буду в этом разбираться. Но сама могу рассказать, как подобную проблему решала я.

Я ТУТ ПОНЯЛА, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА РУССКИХ МУЖЧИН. Они не видят и не ценят красоту, и поэтому не умеют наслаждаться женским обществом.. Да, допустим они даже могут сказать вам что-то приятное. Допустим, это что-то похожее на комплимент. Но, то, как на вас может посмотреть представитель горячих кровей — это дороже любых слов. В этом взгляде будет восхищение, сладость, это будет взгляд добровольно упавшего на лопатки. И в этот самый момент распрямляются плечи, по коже бегут мурашки, в глазах начинают танец черти и ты чувствуешь себя женщиной — имеющей власть и желанной.. От русского мужчины такой взгляд требует интеллекта и зрелости — в базовой комплектации рашн мэн идёт разве что с: «Ты красивая». Да нет же, я не гноблю русских, я даже их понимаю — вокруг столько красавиц, согласных на среднячок, ипотеку и «лишь бы милый рядом», что какая тут романтика?! Пфф, не для того наши рыцари пивные животики отращивали!. В Америке русская — золото. В Европе — эталон красоты и ухоженности. В Латинской Америке белая женщина — это мало того, что экзотика, так и просто предел мечтаний. И только в России мы — норм. Просто норм.. Но вы, девочки, явно достойны большего. Одна моя знакомая после пары дней бестелесного общения с латиносом развелась с мужем. (Спойлер: нет, не пожалела и обратно не вернулась). Почему? Потому что она была королевой, звездой, её носили на руках, ей пели песни, на неё смотрели так, как никогда не смотрел муж, до неё боялись дотронуться — потому что понимали, перед ними — ЖЕНЩИНА.. Я прямо вижу, как мужчины сейчас закатывают глаза и цокают — мол, раскатали губу. И вангую: женщины с завистью вздохнули. Нет, милые, не надо сломя голову бросать своих Вась и брать билеты в Турцию. Надо знать, что ты достойна восхищения и слов любви, и что если этого нет — это повод задуматься, а тому ли варишь борщ?. Моё правило простое — если ОН не смотрит на меня ЭТИМ взглядом и мой день не начинается со слов: «Ты самая красивая женщина на всей планете» — это не ОН. Помните об этом, мои дорогие. В мире много женского пола, но женщин — мало. Не соглашайтесь на меньшее). #чтиво_за_жизнь

Публикация от ЮЛИЯ ВОЛТ • ОБАЛДЕННОСТЬ ЖИЗНИ (@ahvolt) 14 Мар 2018 в 12:23 PDT Юлия считает, что если к ней обращаются люди, то у нее уже есть что-то, что нужно им. В начале знакомства она задает один вопрос: «Что я могу вам дать?». Многие отвечают, что им нужна сила, энергия, мотивация. В описании профиля Юлии так и написано: «Раздача кнута нытикам».

— А еще я могу увидеть в каждой девочке сильные стороны, которые она сама не замечает, — говорит она. — Я могу вдохновить на перемены, потому что сама не раз кардинально меняла свою жизнь. Когда мне говорят, — хочется, но страшно, — мне есть, что ответить. Не надо учиться жизни у тех, кто живет так, как того не хотелось бы вам. Это работает и в бизнесе — этому не научит человек, который сам не открыл дело. Или идти на курс, как построить счастливую семью, к женщине, которая льет слезы в подушку от несчастной любви. Вряд ли они дадут вам знания. А ведь знания — как продукты. И покупаешь их, чтобы положить в желудок, переработать и получить силы жить. Так же можно стать сильнее благодаря полезной информации.