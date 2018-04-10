«Он точно не потомок Дориана Грея?»: 68-летний китаец не хочет стареть

Китай подчас нас удивляет не только прекрасной культурой и неповторимым искусством, но и тем, как потрясающе сохраняются внешне некоторые азиатские мужчины и женщины до самой старости.

Мы уже писали про 44-летнюю китаянку Янг Дан, которая ведет прогноз погоды на телевидении в течение 22 лет. При этом телезрители не только не смогли найти на ее лице следы старения за эти годы, но даже заметили, что женщина стала выглядеть еще красивее и моложе. Однако 68-летний Ху Хай из Шанхая может вообще перевернуть сознание человека. Ведь мужчина, который уже имеет несколько внуков, внешне выглядит как 20-летний юнец.

Все началось 2 года назад, когда Ху Хай выиграл титул «Самый современный дедушка» в конкурсе талантов. Тогда он просто шокировал зрителей своей моложавостью. С тех на голову мужчины свалилась огромная популярность: он постоянно участвует в различных передачах на телевидении и модных показах, а также снимается для журналов. Безусловно главный вопрос, который задают все время Ху Хаю, как же он смог так сохраниться для своего возраста? Мужчина рассказал, что он всю жизнь занимается йогой, медитацией, а также ежедневно висит вниз головой по 30 минут. Китаец считает, что все это помогает ему избегать морщин, обвисания кожи и облысения. Также Ху Хай ест только здоровую пищу и дополнительно принимает коллаген. Кроме того, мужчина говорит, что немаловажен тот факт, что он и чувствует себя на 20 лет.

«Состарится каждый из нас, этот процесс нельзя остановить. Но если вы чувствуете себя старым и внутри, больше не хотите ничему учиться и пробовать что-то новое, значит вы и правда состарились», — считает Ху Хай. Интернет-пользователи с удивлением и восприняли эту новость и кинулись делиться своим мнением: «Он случайно не потомок Дориана Грея ? Как-то подозрительно все» «Парень не иначе, как нашел какое-то средство, чтобы не стареть» «Этот китаец — инопланетянин. Только и всего» «Все просто — чудо пластической китайской медицины» «Все-таки в Китае что-то изобрели. Не первый раз вижу нестареющих людей» «Они там что-то едят такое, от чего не стареют. Хочу в Китай».

Не секрет, что китайцы — большие умельцы. Например, китайский бьюти-блогер Ли Цзяци заработал 1,5 миллиона долларов просто за то, что он каждый день красит свои губы помадой.