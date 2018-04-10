Как построить идеальный гараж

Без гаража обойтись можно, но крайне нежелательно. Ситуации бывают разные: многие из нас живут в квартирах, и построить гараж возле дома порой является невозможным физически. Но если все же такая возможность есть, и ты любишь свой автомобиль, то BroDude предлагает тебе ознакомиться с базовыми этапами строительства гаража.

1. Проект

Создание любого сооружения, в том числе и такого аскетичного, как гараж, начинается не на строительной площадке, а на белой бумаге. При составлении проекта нужно заранее знать, для чего тебе нужен гараж, что в нем должно быть. Будет ли он предназначен только для хранения автомобиля, или ты планируешь соорудить домашнюю автомастерскую с полками для инструментов и смотровой ямой. Для первого случая твоему гаражу хватит площади 3 на 6 метров, если, конечно, у тебя стандартный автомобиль. При таких размерах в гараже будет достаточно места для открывания дверей машины и небольшое пространство перед капотом. Если в дальнейшем ты намерен оборудовать гараж мебелью, полками, стеллажами и прочей интерьерной атрибутикой автомастерских, то в этом случае площадь помещения должна быть больше. Обрати внимание на высоту гаража: она должна быть не менее двух метров.

2. Материалы для стен

Здесь выбор очевиден, поскольку неотличим от такового при строительстве других видов помещений. Очень распространенным вариантом является кирпич. С ним стены твоего гаража будут прочными и долговечными. Правда, это не самый дешевый вариант. Дешевле будет построить гараж из пено— или газоблоков. Эти материалы в последние годы стали очень популярны. Неудивительно: при конкурентной цене они имеет хорошую теплостойкость и достаточную прочность, немногим уступающую кирпичу. Дерево — не самый популярный материал в данном случае. Еще бы! Несколько лет назад он и вовсе был запрещен при строительстве гаражей по соображением пожарной безопасности. Сегодня для этих целей дерево пропитывается специальными лаками, что делает сооружения менее пожароопасными. Поэтому некоторые любители бревенчатого стиля предпочитают этот материал, делая выбор в пользу эстетики. Особенно если стиль гаража будет соответствовать деревянному фасаду твоего дома. Современным решением можно назвать использование в строительстве сэндвич-панелей. Это и сравнительно дешево, и быстро. При создании такого гаража не нужно закладывать фундамент и прибегать к помощи большой строительной бригады. При наличии необходимых инструментов и знаний ты можешь соорудить гараж из сэндвич-панелей самостоятельно в течение суток.

3. Внутренняя отделка стен

Лучше, если покрытие стен будет моющимся и влагостойким. Для этого можно нанести на них цементный раствор. Стоит ли утеплять стены теплоизоляцией — вопрос спорный. Некоторые отмечают бессмысленность этого процесса, поскольку для поддержание нужной температуры обычного утепления стен недостаточно. Для этого внутри должна быть проведена система отопления. Но помни, что слишком теплый гараж нанесет вред его обитателю. Чтобы детали твоего автомобиля не покрылись коррозией, постарайся обеспечить температуру внутри гаража не выше 5 градусов.

4. Вентиляция

Еще одним подтверждением твоей заботы о машине станет проводка вентиляционной системы. Чтобы выхлопные газы не стали естественной средой обитания в твоем гараже, им нужно давать возможность вырваться наружу. Самым простым и недорогим способом вентиляции является естественный воздухообмен. Для этого в стенах устанавливаются решетчатые окна, через которые в гараж поступает свежий воздух. Поскольку он тяжелее отработанных газов, последние будут выходить наружу через воздухоотвод, вмонтированный в крышу. Это все. На практике немного сложнее, но вполне реализуемо.

5. Пол Автомобиль — вещь довольно тяжелая. Даже если ты ездишь на Daewoo Matiz, он все равно достаточно тяжелый, чтобы у тебя были основания сделать пол твоего гаража прочным. Для этого берется бетонное основание толщиной 8-10 см. Декоративная обработка пола зависит от твоих личных предпочтений. Только не забывай, что это гараж, и к полу нужно предъявлять соответствующие требования. Помимо прочности, он должен быть водостойким и не подверженным воздействию масел, которые станут такой же неизбежной частью твоего гаража, как и сама машина. Можешь выложить пол плиткой. Но учти, что это будет недешево, поскольку прочность плитки имеет прямую зависимость от ее цены. Хорошим вариантом, одинаково сочетающим практичность и красоту, является наливной пол. Вариант этот тоже не из дешевых, но его отличает простота реализации и долговечность: покрытие из наливного пола может прослужить несколько десятков лет. И не забудь сделать отмостку перед въездом в гараж. Она также производится из бетона, а ее ширина может быть небольшой: от полуметра до метра. Главное, чтобы она имела незначительный уклон, препятствующий проникновению талых и дождевых вод внутрь помещения.

6. Ворота

Одни из главных вещей, о которых стоит позаботиться при строительстве гаража, — это ворота. Их выбор сегодня достаточен, чтобы подобрать оптимальный для себя вариант, исходя из его цены и практичности. Очень удобными являются автоматические ворота, которыми можно управлять, не выходя из машины. Компания «ВМС-Комфорт» предлагает большой выбор автоматических гаражных ворот, при своей функциональности полностью соответствующих дизайну твоего дома. Отличный вариант — секционные ворота: они делаются из утепленных сэндвич-панелей с оцинкованной сталью с двух сторон и пенополиуретаном внутри. Секционные ворота характеризуются высокой теплоизоляцией и поставляются с панелями толщиной от 40 до 67 мм, в зависимости от производителя. Работают они на пружинном механизме, который позволяет легко поднимать их по направляющим вверх под потолок. Если же места под потолком недостаточно, то существуют секционные ворота, уезжающие по направляющим вдоль стены. «ВМС-Комфорт» предлагает множество вариантов дизайна панелей и их цветов, а для эксклюзивных застройщиков, которым важно, чтобы фасад гаража и дома соответствовали друг другу, компания предлагает секционные ворота, сделанные индивидуально под облицовку. Также к таким воротам можно подобрать и непромерзающие входные двери толщиной до 67 мм и алюминиевой коробкой, которые будут полностью повторять дизайн ворот. Помимо гаражных, «ВМС-Комфорт» предлагает въездные ворота — их также можно подобрать в соответствии со стилем гаража, дома или забора. Компания «ВМС-Комфорт» занимается и промышленными воротами, а также противопожарными и техническими дверями. Если ты сомневаешься в выборе, менеджеры компании всегда подскажут, какой вариант подойдет конкретно тебе. Посмотреть продукцию компании→

7. Внутреннее оформление

Когда гараж построен, приходит время использовать его по назначению. А ты ведь знаешь, что гараж часто является не только убежищем для автомобиля, но и складом жизненного инвентаря разной степени полезности. Чтобы гараж не потерял своей изначальной миссии, и в нем осталось место для машины, снабди его интерьер необходимыми аксессуарами для хранения вещей. О существовании многих из них ты, возможно, даже не догадывался. А ведь они способны существенно облегчить тебе жизнь. Система хранения KENOVO DURATRAX познакомит тебя с перечнем товаров, которые созданы для упорядочения предметов в гараже. Теперь рабочим инструментам место на полках, моющим средствам — в настенных корзинах. Больше не придется спотыкаться о лежащие на полу лопату или швабру, поскольку для них есть специальные подвесы с крюками. Гардеробные с вешалками, держатели для мяча, лыжные крюки, выдвижные полки, полки для автомобильных шин и даже для винных бутылок — все эти приспособления сделают твой гараж максимально удобным. Здесь даже есть подвесы для велосипедов. И самое главное: все сделано из качественных материалов, металлические части конструкций — из стали и легких сплавов.

Приобретение нужного инвентаря для порядка в гараже — это первый шаг. Порядок этот нужно поддерживать. Во-первых, избавься от ненужных вещей. Поверь: их намного больше, чем ты думаешь. Во-вторых, рационально используй место на полках и стеллажах. Редко используемые вещи размещай выше, а наиболее нужные храни ближе к выходу. И постарайся сделать так, чтобы оборудование не препятствовало въезду в гараж и обслуживанию автомобиля. Узнать больше о KENOVO DURATRAX→