5 звезд с неидеальными ногами, от которых без ума весь мир

Сару Джессику Паркер нисколько не смущает тот факт, что ее ноги не самые длинные в мире. Еще в сериале «Секс в большом городе» ее героиня Кэри Брэдшоу не стеснялась демонстрировать конечности и выбирала для них идеальные голубые атласные лодочки Manolo Blahnik. Просто потому, что была уверена в себе.

Поклонники признают, что после экстремального похудения Анджелина Джоли перестала быть настолько привлекательной, как раньше. Каждая новая порция свежих фотографий актрисы вызывает бурю обсуждений в сети. Фанаты в шоке от того, насколько худыми выглядят ноги и руки звезды, и советуют ей перестать испытывать организм голоданием.

Кристина Агилера никогда не претендовала на негласный титул «Мисс длинные/стройные ноги». Певица регулярно оказывается в подборках звезд с самыми некрасивыми ногами, а после того, как прибавила в весе, и вовсе затесалась в ряды селебов, переставших следить за собой. Зато в 19 лет эта блондинка выпустила свой первый альбом, ставший платиновым. Кому важны какие-то ноги, когда тут такое!

А вот от Кейт Мосс такой подставы мы не ожидали. Оказывается, одна из самых успешных моделей 90-х тоже не такая уж безупречная, как может показаться на первый взгляд. Ноги модели выглядят не слишком пропорциональными и, по правде говоря, не совсем ровными. Не удивимся, если никто из ее агентов этого не замечал, настолько пленила своим обаянием эта красотка.

В случае с Кэти Холмс папарацци будто бы играют в игру под названием «сфотографируй ее ноги так, чтобы они выглядели еще более кривыми». Снимки победителей, как вы уже догадались, попадают в наши подборки. Вот, например, один из таких.