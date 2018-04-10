Тревога и оцепление: в администрации Костромского района обнаружили странные сумки

Сегодня утром из администрации Костромского района поступило сообщение о подозрительных сумках, узнал KOSTROMA.TODAY. Их, по нашей информации, в коридоре заметил глава района Валерий Нода, когда пришел на работу.

О подозрительной находке он сразу же сообщил в полицию.

Около 9 утра на место выехали все оперативные службы города. Работников администрации эвакуировали. Эксперты обследовали пакеты — опасных устройств и веществ в них найдено не было.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД , в одном из пакетов были чьи-то вещи, в другом — капуста.

Сейчас полицейские ищут владельца сумок, чтобы их вернуть.