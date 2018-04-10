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51-летня Холли Берри покорила своим потрясающим телом
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51-летня Холли Берри покорила своим потрясающим телом 

МедикФорум 2 часа назад
Известная голливудская актриса Холли Берри находится на шестом десятке лет, — но глядя на нее, поверить в это невозможно. Звезда опубликовала для фолловеров свои новые снимки, продемонстрировав на них фантастически хорошую форму, а заодно рассказала о том, как она поддерживает фигуру. Холли Берри отдыхает в Малибу. Там актриса сделала несколько снимков для подписчиков своего блога. Эти фото никого не оставляют равнодушными. Холли Берри невозможно дать 51 год, она кажется женщиной минимум на 15 лет моложе. Берри уже рассказывала ранее в интервью, что занимается йогой. Ее новые снимки — свидетельство того, что все это было сказано не только ради красного словца. Актриса, судя по ним, успешно осваивает нужные упражнения. «Благодаря вам я бросила себе вызов», — такую подпись она оставила под своими фото. Холли Берри поделилась с подписчиками тем, что много времени уделяет тому, чтобы поддерживать тело в тонусе. Она занимается в тренажерном зале пять раз в неделю, делает много упражнений на укрепление ног и мышц ягодиц, а также время от времени боксирует. Что касается питания, то Берри говорит, что в ее рационе много здоровых жиров и белковых продуктов, тогда как потребление углеводов сведено к минимуму. Ранее МедикФорум писал о причинах похудения Аллы Пугачевой. Примадонна так сильно уменьшилась в объемах, что это сказалось и на ее внешности. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
ФОТО ХОЛЛИ БЕРРИ
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