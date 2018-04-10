Слабому полу нужна крепкая рука? Что дала декриминализация побоев женщинам

23-ти летняя Ирина встретила своего будущего мужа Сергея в компании друзей. Как обычно бывает, — случилась любовь с первого взгляда. «Конфетно-букетный» период был бурным на эмоции, но уже в то время «звенели звоночки». Где-то прикрикнул, где-то приревновал без повода, иногда звонил общим знакомым и узнавал, не с ними ли Ирина проводит свободное время, пока Сергей на работе. Но молодая женщина не придавала этому значения, — мол, эта забота — от большой любви. Свадьба была шумная и веселая, но постепенно отношения разладились. А однажды в приступе гнева Сергей бросил жену на пол и начал бить ногами, в присутствии трехлетнего сына.

«Я потом встретилась с коллегой по работе, чтобы обсудить ситуацию. При этом я мужу сказала, что я общаюсь с подругой, не хотела, чтобы он знал, что я собираюсь подать на развод. В итоге он с порога устроил мне скандал, избивал, кричал что я ему вру, душил, и все это видел наш сын. В итоге мы с мужем развелись», — рассказывает Ирина.

С подобными жизненными ситуациями, к сожалению, женщины сталкиваются регулярно.

«У домашнего насилия есть две стороны, — часть не считает это проблемой и думает, что все так живут, что это вариант нормы, а кто-то не считает нужным об этом говорить, потому что могут серьезно пострадать от своих слов. Это психология жертвы, которая уверена, что так жить можно и лучше проблему не поднимать, — лучше пусть бьет, чем убьет. Начинается как правило с малого, сначала один раз ударил, потом руки переломал, и что с этим делать, — никто не знает. А зачастую заложниками ситуации становятся дети, престарелые родственники, и люди терпят ситуацию, чтобы не стало хуже», — говорит психолог Нина Ковалюнас.

До декриминализации побоев, говорят полицейские, жертвы насилия «по горячим следам» писали заявление в отношении обидчика. Участковые начинали собирать проверочный материал, а спустя пару дней потерпевшие отказывались наказывать обидчика, так как снова любили друг друга, и получалось, что полицейские работали впустую. Теперь правоохранители могут только наложить штраф.

«По данной статье суды как правило, не рассматривают такую меру наказание, как арест, и чаще выносят решение о штрафе. И, как правило, все сводится к тому, что вызывают сотрудников полиции, они могут забрать агрессора на какое-то время для установления личности, а иногда и такой возможности нет, так как личность установлена. Если дебошир крушит мебель и ругается в квартире-изолировать его невозможно. Задержать его можно, только когда есть угроза жизни и здоровью», — пояснил зам. начальника отдела организации деятельности УУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области Евгений Хвесько.

А вот уголовная ответственность за семейное насилие будет возможна только в том случае, если ранее семейный дебошир был привлечен к административной ответственности за аналогичные проступки. Поэтому полицейским остается только профилактика — постановка на учет и воспитательные беседы раз в квартал.

«На некоторых такой подход все же влияет, все зависит от участкового. Способный полицейский может наставить человека на путь исправления, а человечное отношение, — самая лучшая профилактика, а не когда людей начинают наказывать и привлекать, так как это вызывает только еще большую агрессию», — считает Евгений Хвесько.

Поэтому областные депутаты направили в Госдуму проект федерального закона «О профилактике семейно-бытовых конфликтов», в котором предложили дать определение что такое «семейно-бытовой конфликт», так как он может не сопровождаться побоями, но при этом членов семьи оскорбляют, ругают, швыряются в него вещами и т.п. И в этом случае для дебоширов сразу же предусматривался административный арест. А пока же юристы рекомендуют пострадавшим, если есть телесные повреждения, обязательно «снять» побои в медицинском учреждении и написать заявление в полицию, а в случае отказа обратиться на горячую линию прокуратуры следственного комитета и сообщайте фактическую информацию. В крайнем случае, отправляйте заявление заказным письмом.

Пока на семейных дебоширов какой либо управы нет, то жертве семейного насилия приходится руководствоваться правилом: «спасение утопающего-дело рук самого утопающего». В Самарской области работают отделения социальных гостиниц министерства соцполитики, оказывающие помощь беременным и женщинам с детьми до трех лет. Для того, чтобы воспользоваться услугами пострадавшим женщинам необходимо заполнить заявление, а также собрать пакет документов от опеки и пройти полное медицинское обследование себя и ребенка. В экстренных случаях, когда дорога каждая минута для спасения собственных жизней, такой вариант вряд ли поможет. Полгода назад в Самаре начал работать первый негосударственный и некоммерческий (благотворительный) проект «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений», предлагающий компетентную и полностью безвозмездную помощь людям в кризисных ситуациях. К консультантам проекта обращаются женщины с разными ситуациями. Кого-то после ухода от мужа не поддерживают родители и заставляют вернуться в семью, у кого-то нет безопасного места, чтобы спрятаться от агрессора, а кто-то не может принять решение разорвать травмирующие психику отношения, и тогда требуется помощь серьезных специалистов.

«Работа с теми, кто пережил насилие, должна быть очень аккуратная, так как мы имеем дело с глубоким чувством вины. Потому что всегда физическому или сексуальному насилию предшествует психологическое насилие, агрессор всегда перекладывает ответственность. И когда к нам приходят женщины, то разговор выверен вплоть до интонации и терминов, потому что одним словом можно усугубить ситуацию», — рассказывает руководитель проекта Анастасия Бабичева

Одно из ноу-хау проекта, — психологическая помощь и тем, кто совершает насилие. Психологическую помощь специалисты оказывают удаленно, главное — чтобы у человека было желание измениться. Но как говорит Анастасия Бабичева, за полгода пока не было ни одного обращения. Специалисты, работающие по теме насилия говорят: вернуться к нормальной жизни можно, главное, принять для себя решение и начать действовать.

«Ничего хорошего в декриминализации побоев нет, так как основная цель уголовного закона, — безопасность членов семьи от несовсем адекватных граждан. И когда его отменяют, то для них это сигнал, что можно все, вас за это не посадят, а поэтому вы можете наводить порядки в своем маленьком государстве при помощи крепкой руки. Уголовная система расчитана на порицание и осуждение со стороны государства и общества. А административная ответственность, — это когда человека считают просто хулиганом, его пожурят и отпустят. Как изменить ситуацию? Нужно принять закон о домашнем насилии, в котором будет прописан комплекс мер, связанных с профилактикой насилия, в которой задействуют социальных инструкторов, психологов, преподавателей. Нужны кризисные центры, куда женщины могут обратиться за помощью в любое время суток, а также меры, чтобы не подпускать агрессора к жертве в дальнейшем. Эти проекты уже 10 лет как кочуют по комитетам в Госдуме, но их никак не примут, так как у нас существует политика разрешенного насилия и отсутствия безопасности в доме», — считает юрист социального проекта Светлана Чернова

«Редко, когда в конфликтах виноват кто то один, вина как правило есть обеих сторон. Рукоприкладство в семье это проявление глубоких проблем в семье, которые копятся и не разрешаются на ранних стадиях, когда два человека не умеют уступать, прощать. Семья в понимании христианства — это школа любви, прощения, терпения, и всему надо учиться. Любовь это не только романтические мечты и когда все проблемы разрешаются сами. Это работа воли, желания учится где-то слышать, прощать и уступать. Если этого нет, но могут начаться серьезные конфликты. Часто приходится общаться с ищущими веру, то я вижу чаще всего такие ситуации возникают, когда люди не имеют настоящего глубокого укоренения в христианских традициях. Иногда люди поверхность читают Евангелие, в Новом Завете звучат классические вещи, что муж -глава семьи, но надо понимать, в каком контексте это написано. муж глава семьи — как Христос глава церкви. А Христос глава семьи— все таки не деспот, и не тиран, он любящий глава. И да, там сказано, что жена находится в послушании у мужа, как он находится в послушании у Христа, а муж должен любит так, как Христос возлюбил Церковь. И муж достоин послушания жены в том случае, насколько он готов себя за нее отдать. Вот такой муж может расчитывать на взаимную любовь и послушание жены, а не только по тому факту, что он мужчина. И если мужчина только по своему факту рождения считает, что может стукнуть кулаком, навязать свою волю, то это не христианский подход», — уверен протоиерей Максим Кокорев.