Мы с тобой одной крови: пять историй тюменцев ко Дню братьев и сестёр

В этот вторник, 10 апреля, отмечается семейный праздник — День братьев и сестёр. Для кого-то брат или сестра — самый близкий человек на свете, кто-то ограничивается редкими встречами и дежурными звонками раз в месяц. Но как бы не складывались взаимоотношения, между братьями и сестрами всегда существует незримая нерушимая связь, в основе которой — общие воспоминания и переживания, одно на двоих детство.

Рассказываем вам истории тюменских братьев и сестер. Братья-фокусники, пожилые брат и сестра, хоккеистка и красотка с 10-летней разницей в возрасте, очень разные девчонки-тройняшки. Такие похожие и одновременно разные.

Одна — хоккеистка, другая обожает платья

Знакомьтесь, это 23-летняя Ольга Литвиненко и 33-летняя Людмила Строцкая. Родные сестры, которые отличаются друг от друга не только внешностью, но и характером.

Слева — Людмила, справа — Ольга

Ольга 15 лет отдала хоккею, в школе училась только на четвёрки и пятёрки. Людмила из-за своей активной школьной жизни училась немного хуже младшей сестры, в её дневнике иногда появлялись и тройки. Сейчас она находится в декрете, воспитывает двух дочек, занимается сетевым бизнесом. Но, признаются сестры, у них все-таки есть одна общая черта — обе упорные и целеустремленные.

— Достичь результата во что бы то ни стало — это про нас, — улыбаются девушки.

Сестры очень дружны. Когда Ольга уехала в другой город ради спортивной карьеры, то Людмила постоянно ездила к ней в гости

— Невозможно быть идентичными людьми, поэтому между нами много различий. Я, например, ко всем рабочим и бытовым делам подхожу с расстановкой, выделяю наиболее важные, делаю сначала их, потом всё остальное. Сестра, напротив, всегда находится в режиме многозадачности, может справиться сразу с несколькими делами, независимо от степени их важности. Это человек «энергетик», а я человек «спокойствие», — говорит Ольга.

Сестры, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, дружат с самого детства и не представляют жизни друг без друга.

Людмила очень женственная, любит платья и каблуки. А вот Ольга обожает спорт и отдает предпочтение удобной одежде

Четырехмесячные Максим, Ванюшка и Серёжа

В гости к маленьким тройняшкам мы заглянули еще в начале этого года. История появления мальчишек на свет очень интересная. Семья Лукьяненко очень хотела второго малыша, только вот судьба распорядилась иначе — 24 ноября они стали родителями сразу трёх мальчишек, Максимки, Ванюшки и Серёжи.

Помимо малышей Ирина и Максим воспитывают ещё дочку Настеньку, которая учится в третьем классе.

Семья Лукьяненко полным составом — папа Максим, мама Ирина и их старшая дочка Настенька

Мальчики, несмотря на малый возраст, уже вовсю проявляют характер. У каждого он свой. Например, Ванюшка — самый прожорливый, у него очень хороший аппетит. Серёжа — самый активный, а Максимка, наоборот, очень спокойный малыш.

20-летних братьев-фокусников в Тюмени знают многие. Они известные иллюзионисты.

То, как Максим управляется с картами, сродни волшебству. Мы проверяли!

Максим и Михаил очень похожи не только внешне. У них почти одинаковый голос, а также общие увлечения.

— Фокусы — это дело всей нашей жизни, по крайней мере, на данный момент. Мы с Максимом выступаем на разных мероприятиях, знакомимся с интересными людьми, — говорит Михаил Ибрагимов.

Максим — слева, Михаил — справа

Но, казалось бы, даже такие похожие братья все равно чем-то да отличаются друг от друга.

— Я, например, больше вешу, чем он, — честно признается Михаил. — В школе мы учились в одном классе, практически одинаково, правда, иногда друг за друга рассказывали стихотворения. Учителя пару раз ловили нас на этом, но никогда не наказывали. Мы были веселыми ребятами, поэтому подобные шалости легко сходили нам с рук.

Вы можете поверить в то, что кубик рубика можно собрать за секунду? Мы тоже не верили в это до встречи с фокусником Михаилом

Тройняшки, которые отличаются и характером, и внешностью

Алёне, Кате и Оле Банаевым по 11 лет. Девочки учатся в одном классе, в этом заканчивают уже 5-й. Девчата признаются, что иногда списывают друг у друга, хотя учатся одинаково. Мама школьниц Надежда Банаева рассказывает, что тройняшки дружат между собой и не ругаются. Они помогают ей по хозяйству, и всегда приходят на помощь друг другу.

Дружная семья Банаевых

— Старшая — Алёна, средняя — Оля, а младшая — Катя. Разница в возрасте у девочек всего в несколько секунд, но кто старше — для сестрёнок очень важно. Несмотря на то, что они воспитываются одинаково и рождены в один день, сестры отличаются по характеру. Алёна — целеустремленная, всегда добьется своего. Катя — очень общительная, а Оля — очень активная, ей не сидится на месте, — рассказывает мама тройняшек.

Слева направо: Оля, Катя и Алёна

Во время фотосессии папа Олег Банаев вспомнил забавный случай из прошлого. В детстве с малютками, в основном, занималась мама, потому что глава семейства был занят работой. И когда семья с двухгодовалыми девочками выбиралась на прогулку в выходной, то дети иногда начинали плакать и капризничать на улице. В этот момент они не подходили к папе, а сразу втроём забирались на маму, прямо ползя по ней.

Пожилые брат с сестрой, которые заботятся друг о друге

У Людмилы и Анатолия очень тёплые отношения, они заботятся друг о друге уже очень много лет. 71-летняя Людмила помогает брату во всём: и по хозяйству, и добрым словом.

Людмила приезжает к брату Анатолию и помогает ему во всём. Они очень любят друг друга

— У нас с братом разница в возрасте меньше двух лет. Мы родились в семье нефтяников. Росли очень дружными, у нас еще одна сестра. Несмотря на то, что Толя у нас единственный брат, мы с сестренкой иногда сами защищали себя в школе. У него характер мягкий, спокойный. Мама всегда говорила, что я самая активная в семье. Сейчас помогаю ему, чем могу. Мама всегда опекала Толю больше, чем нас, а теперь он мне достался, — улыбается 71-летняя Людмила Арефьева.

Людмила, несмотря на солидный возраст, работает председателем СНТ Анатолий соглашается с Людмилой и говорит, что сестры действительно бойкие по характеру. Но если потребуется сильное мужское плечо, то он всегда предоставит его — и в детстве, и в юности, и сейчас.

— Я всю жизнь проработал в нефтегазовой промышленности. Сейчас уже на пенсии, в мае мне будет 70 лет. Мы с сестрами до сих пор очень дружны, не ругаемся, ведь мы родные друг другу люди, — говорит Анатолий Симакин.

Анатолий на пенсии, занимается домашними делами

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