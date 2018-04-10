Откровенные фото Хайди Клум и Тома Каулитца с отдыха в Мексике попали в сеть 

Некоторое время назад Том Каулитц и Хайди Клум, разница в возрасте у которых составляет 16 лет, подтвердили свой роман горячими поцелуями на публике. Но новые снимки папарацци, которыми порадовали влюбленные, бьют все рекорды. Хайди и Том отдыхают на мексиканском курорте Кабо, где совершенно не стесняются окружающих. Папарацци удалось заснять парочку, когда та отдыхала у бассейна на арендованной вилле. 44-летняя Хайди, которая так любит позировать топлесс, решила не изменять себе и в отпуске, поэтому большую часть времени она провела в объятиях музыканта Tokio Hotel практически без одежды. В своих последних интервью топ-модель говорила, что она достигла того возраста, когда чувствует себя свободной и раскованной и просто хочет наслаждаться жизнью. Похоже, у нее отлично это получается.
попкорнnews