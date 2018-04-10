Фоторепортаж с конкурса красоты Love Fitness в Саратове

Предлагаем вам посмотреть фотоотчет с прошедшего в пятницу 6 апреля конкурса красоты среди любительниц фитнеса.

Финал конкурса, который провели Love Radio Саратов и сеть спортивных клубов Максюта Union, состоялся в торгово-развлекательном центре «Тау Галерея».

В конкурсе Love Fitness принимали участие девушки, длительное время занимающиеся фитнесом, но не на профессиональном, а на любительском уровне. Тем самым организаторы конкурса показали, что такая форма, как у прекрасных конкурсанток, доступна каждому, кто хочет привести свое тело в порядок.

Фото: @ksenia_soft