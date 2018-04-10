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Фоторепортаж с конкурса красоты Love Fitness в Саратове
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Фоторепортаж с конкурса красоты Love Fitness в Саратове 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Предлагаем вам посмотреть фотоотчет с прошедшего в пятницу 6 апреля конкурса красоты среди любительниц фитнеса.
Финал конкурса, который провели Love Radio Саратов и сеть спортивных клубов Максюта Union, состоялся в торгово-развлекательном центре «Тау Галерея».
В конкурсе Love Fitness принимали участие девушки, длительное время занимающиеся фитнесом, но не на профессиональном, а на любительском уровне. Тем самым организаторы конкурса показали, что такая форма, как у прекрасных конкурсанток, доступна каждому, кто хочет привести свое тело в порядок.
Фото: @ksenia_soft
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